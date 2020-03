Met drie bierfestivals op rij is april traditioneel dé biermaand in Leuven, maar daar steekt corona dit jaar een stokje voor.

De organisatoren van het Zythos Bierfestival en Food & Hops hebben inmiddels beslist om hun evenement met een jaar uit te stellen. Alleen het Leuven Innovation Beer Festival opteerde voor een beperkt uitstel en heeft 18 en 19 juli 2020 als nieuwe data geprikt.

Voor de zesde editie van het Leuven Innovation Beer Festival, dat normaal op 4 en 5 april moest doorgaan, had organisator Hof Ten Dormaal uit Tildonk 16 innovatieve brouwers uit binnen- en buitenland uitgenodigd. Het gaat om brouwers die het experiment en vernieuwing niet schuwen zoals een Japanse brouwerij die Saisons-bier brouwt met lokale ingrediënten zoals het zure yuzu. Wie van hen in juli aanwezig zal zijn is nog onduidelijk. Het evenement in juli zal overigens plaatsvinden in Hal 5, terwijl het normaal had plaatsgevonden in De Hoorn. Het festival kreeg vorig jaar 1.400 bezoekers over de vloer.

Het Zythos Bierfestival in de Brabanthal in de tweede helft van april werd omwille van zijn traditioneel zeer internationaal publiek voor dit jaar meteen van de kalender gehaald. Ook 'Food & Hops', dat bier, gastronomie en ambachten bij elkaar brengt, kon deze zomer niet meer plaatsvinden omdat het organiserende Leuvenement, dat eveneens het Groot Verlof op touw zet, in de periode juni en juli geen bijkomende taken meer kon opnemen.

