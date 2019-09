Tussen boer en consument gaapt vandaag vaak een diepe kloof, maar daar willen CSA-boerderijen verandering in brengen. Op zondag 15 september verwelkomen verschillenden ervan je op hun erf.

De landbouw staat vandaag voor grote uitdagingen en heel wat boeren zijn naarstig op zoek naar een manier om een eerlijk loon te verdienen met hun harde werk. Een van de antwoorden op de problemen van vandaag is Community Supported Agriculture (CSA). Daarbij wordt elke consument aandeelhouder van de boerderij en krijgt hij in ruil een jaar lang verse producten. Die zijn meestal biologisch, en soms in omschakeling naar bio. Soms mag je die zelf gaan oogsten, soms kan je een pakket afhalen.

De eerste CSA-boerderij, Het Open Veld in Leuven, ging van start in 2007. Omdat in 2018 al meer dan 8.500 deelnemers aangesloten zijn bij de meer dan 45 landbouwbedrijven in Vlaanderen en Brussel, spreekt het CSA-netwerk over het snelt groeiend landbouwmodel in Vlaanderen.

Nu stellen een twintigtal SCA-boerderijen de poorten open op zondag 15 september van 13 tot 17u, zodat iedereen laagdrempelig kennis kan maken met de manier van werken. De lijst van de deelnemende boerderijen zijn te vinden op de website van het CSA-netwerk.