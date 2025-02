Sharing is caring: 7 uitstekende restaurants in Brugge waar een bordje deelt

Moeten we iemand nog uitleggen wat er bedoeld wordt met het sharing diner-concept? Sharing is caring, dus wie zin heeft in een gezellige eetervaring met vrienden of familie, raden we volgende zeven plekken aan.

1- Lio’s

In dit karaktervolle pand, ooit een ziekenhuis, serveert chef Olivier Calleeuw lunchgerechten geïnspireerd door smaken van over de hele wereld. Verwacht stijlvolle borden, verfijnde presentaties en een uitgebreide drankkaart die perfect aansluit bij de kosmopolitische keuken. De troef? Het zonovergoten terras aan het water, ideaal voor een uitgebreide lunch. Niet te missen: de king crab, te verkrijgen in drie verrassende bereidingen.

Zonnekemeers, Site Oud Sint-Jan, 8000 Brugge, liosbrugge.be. Weekend-voordeel: een gratis dessert bij aankoop van een weeklunch.



2- Bar Rose Red

Bar Rose Red, gerund door Jannetien en Korneel, is de ideale eetplek voor een avondje uit met vrienden. Op het menu staan sharing dishes, die je heel de avond door mag bestellen. De bar bevindt zich onderaan het hotel Rose Red, op een boogscheut van de Markt.

Cordoeaniersstraat 16, 8000 Brugge, rosered.be



3- Atelier Flori

Vegetariërs komen aan hun trekken bij Atelier Flori, waar je kunt genieten van plantaardige warme en koude tapas. De kaart wisselt op het ritme van de seizoenen en wordt aangevuld met zorgvuldig geselecteerde wijnen. Livemuziek tilt de ambiance naar een hoger niveau.

Jozef Suvéestraat 20, 8000 Brugge, atelierflori.be. Weekend-voordeel: een dessert naar keuze bij het bestellen van een etagère.



4- LESS Eatery

LESS staat voor Love, Eat, Share, Smile – en dat is precies wat chef Gert De Mangeleer hier klaarspeelt. In deze all-day tapasbar ontdek je Spaanse, Aziatische en andere wereldse gerechten in een hip, brutalistisch interieur. De porties maken ze groot genoeg om met iedereen aan tafel te kunnen delen. Je eet aan de bar of in het restaurant zelf.

’t Zand 21a, 8000 Brugge, lesseatery.be, Eigen voordeel: LESS is more-days



5- Jacobin

In deze recent geopende culinaire hotspot in Brugge word je ontvangen door chef Carl Van Oyen, die zijn strepen verdiende bij gerenommeerde zaken zoals Pure C, Hertog Jan en De Karmeliet. Op de seizoensgebonden menukaart vind je Franse, Spaanse, Aziatische en Scandinavische invloeden. Dineren kan aan de bar, waar je een blik achter de schermen krijgt, of aan een intieme tafel voor een meer persoonlijke beleving.

Predikherenstraat 13, 8000 Brugge, jacobin-brugge.be. Weekend-voordeel: een gratis oester voor de maaltijd.



6- Onslow

Verscholen in een rustige wijk ligt dit tapasconcept met een ongedwongen mediterrane sfeer. Het menu wisselt om de acht weken en verrast met gedurfde smaakcombinaties. Chef Lieven Vynck is de host van dien en bezorgt je een fijne avond in een casual sfeer.



Jeruzalemstraat 53, 8000 Brugge, onslowbrugge.be. Weekend-voordeel: krijg een Onslow-sleutelhanger.



7- Quatre Vins

Hapjes om te delen bij een natuurwijntje: dat is het concept van Quatre Vins. Vanop het overdekte binnenterras geniet je in een intieme setting zonder het stadsgevoel kwijt te spelen. Chef Lara Dierickx-Visschers serveert creatieve gerechtjes die gastvrouw Maxxine met kennis van zaken en enthousiasme toelicht. Olivier zorgt voor de perfecte wijnpairing.



Philipstockstraat 8, Brugge, quatre-vins.be



