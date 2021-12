14 juli 2021: Shannah Zeebroek kondigt aan dat ze na bijna tien jaar uit haar rol stapt als sommelier en gastvrouw bij toprestaurant Willem Hiele in Koksijde. Nieuwe plannen heeft ze nog niet en dat is precies de bedoeling.

Het einde van het jaar brengt meteen het einde van de tijd van Shannah Zeebroek (36) bij Willem Hiele. Op 30 december draait ze haar laatste shift.

...

'In een kranteninterview vertelde ik deze zomer over mijn beslissing om te stoppen bij Willem Hiele. De reacties die volgden waren gemengd. Er waren mensen die lieten weten 'dat het nooit meer hetzelfde zou zijn' zonder mij. En er waren anderen die het inspirerend en moedig vonden dat ik voor mezelf durfde te kiezen. Zo voel ik het zelf ook aan. Mijn buikgevoel geeft aan dat het tijd is om te springen. De beslissing had ik al een jaar geleden genomen, tijdens de eerste lockdown. Het restaurantleven is hard werken: je ligt niet voor twee uur 's nachts in je bed, want elke avond is er wel een klant die zijn verjaardag viert, en elke ochtend is het vroeg opstaan voor de mise-en-place. Ik heb dat tien jaar lang erg graag gedaan en er een groot deel van mijn identiteit aan ontleend. Maar de lockdown bracht iets naar boven dat ik onbewust had genegeerd: tijd voor reflectie en mezelf. Willem en ik waren net een half jaar uit elkaar als koppel toen ik hem in de lockdown vertelde dat ik ook uit de zaak wilde stappen. Samen zijn we tot het compromis gekomen dat we als team zouden doorgaan tot het einde van 2021. Daarna ben ik vrij en verhuist hij naar een nieuw adres. Dat we dit jaar onze eerste Michelinster kregen, is de kers op de taart. Samen hebben Willem en ik de voorbije jaren een prachtig boek geschreven. Wat begon als een kleine gastentafel in een oud vissershuis groeide uit tot een internationaal erkend Michelinrestaurant. Sommige dingen kun je nu eenmaal niet bereiken zonder er hard voor te werken en dit was een mooie bekroning. Ik heb nog twee weken te gaan, maar ik merk aan kleine dingen dat ik aan het afronden ben: mijn aandelen zijn verkocht, ik hoef de wijnkelder niet meer up-to-date te houden en laat het bestellen van nieuwe wijnen ook al aan iemand anders over. Ik merk wel dat ik het moeilijk vind om los te laten, tegelijk ben ik van het principe dat iedereen vervangbaar is. Ik heb nog niets gepland in 2022, maar twee expo's wil ik zeker zien: David Hockney in Bozar en het stadsfestival van de Big Bang in Leuven. Daarnaast wil ik mijn vaarbewijs halen om eropuit te trekken met de zeilboot en ga ik heel veel slapen, ook al weet ik dat je een slaaptekort nooit meer echt kunt inhalen.' (lacht)