Topchef Sergio Herman stapt na zeven jaar uit tweesterrenrestaurant The Jane in Antwerpen. Zijn partner en chef van dienst Nick Bril wordt voor de volle 100 procent eigenaar.

Sergio Herman en Nick Bril openden in 2014 het restaurant The Jane in een kapel in het Groen Kwartier in Antwerpen. Het duo ontmoette elkaar toen Bril als 19-jarige begon te werken voor Herman in diens restaurant Oud Sluis. Al snel kreeg The Jane twee Michelinsterren. Met 18 op 20 in Gault&Millau is het restaurant lid van de hoog aangeschreven club 'Les Grandes Tables du Monde'.

'Niet meer dan logisch'

Al sinds 2017 hield Herman zich niet meer bezig met de dagelijkse werking van The Jane. 'The Jane Antwerp heeft ons vanaf het eerste moment uitgedaagd, zowel creatief als culinair en ik kijk met trots terug op alles wat we hier bereikt hebben', zegt Herman in een persbericht. 'Het is niet meer dan logisch dat Nick Bril met zijn talent en ondernemerschap voortzet wat hij de voorbije jaren in de praktijk al deed.'

Herman zal zich vooral toeleggen op de internationale groei van zijn Sergio Herman Group. Nick Bril blikt vol vertrouwen vooruit en heeft de ambitie om het restaurant nog meer internationale uitstraling te geven. 'De eerste fase van The Jane heeft mij enorm uitgedaagd, als chef en als mens. Daardoor ben ik alleen nog maar meer gemotiveerd om het restaurant in al haar facetten nog verder te laten groeien. Samen met onze daktuinen, de samenwerking met August en het nieuwe project in de Malediven zijn dat de uitdagingen die ik zoek.'

