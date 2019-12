In april opent in de Lange Gasthuisstraat in Antwerpen een nieuwe gastronomische bestemming. Le Pristine brengt er Zeeuwse terroir met Italiaanse flair.

Internationale inspiratie met focus op lokale producten, dat is het concept van de nieuwe zaak van sterrenchef Sergio Herman. Le Pristine - van het Engelse woord 'pristine', ofwel 'puur, authentiek' - zal bestaan uit twee gedeelten: een restaurant en een café. In het eerste kan je terecht voor een gastronomische brasserie, in het tweede voor een spontane stop tijdens het shoppen.

Le Pristine wordt het vijfde restaurant van Sergio Herman. Eerder opende hij al The Jane** in Antwerpen, Pure C**, AIRrepublic* en Blueness in Cadzand. Daarnaast is hij mede-oprichter voor het frites-concept Frites Atelier.