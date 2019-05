Koffie is onmisbaar in het leven van Sergio Herman. Daarom lanceert hij nu ook zijn eigen merk: Inkbrew Coffee.

Perfectionist Sergio Herman vond het een vreemd idee om de tot in de puntjes verzorgde maaltijd van zijn klanten af te sluiten met een willekeurige koffie. Daarom lanceert hij nu Inkbrew. 'Ik wil alle onderdelen van een restaurantbezoek beheersen,' klinkt het. 'Koffie is daar een belangrijk onderdeel van. Het maakt een bezoek af.'

Voor de creatie van zijn eigen Inkbrew Coffee schakelde Herman een team van experts in. Onder hen ook koffie-expert Annelies Houwen, die al meer dan vijf jaar koffie levert aan Pure C. Met haar uitgebreid netwerk in de koffiewereld lukt het haar om de allerhoogste kwaliteit op te speuren.

Inktzwart

Iedereen beleeft koffie op een andere manier. Dat weet ook Herman, dus brengt de chef twee varianten van zijn koffie op de markt: een dark roast en een medium roast. De dark roast is intens en zorgt voor een powershot (ideaal voor espresso of bereidingen met melk), terwijl de medium roast voor rust en harmonie zorgt (ideaal voor filter). Allebei met de beste Arabica-bonen gemaakt.

En waar die naam vandaan komt? Dat verklaart de chef graag zelf: 'De naam Inkbrew Coffee komt van de uitspraak dat ik soms écht het heerlijke gevoel heb dat het zwarte goud door mijn aderen stroomt en de link van de zwarte vloeistof naar het inkt in mijn arm is dan ook snel gelegd.'