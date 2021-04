Serax lanceert 'Feast', een nieuwe collectie in samenwerking met Ottolenghi en kunstenaar Ivo Bisignano. De uitbundige collectie bestaat uit maar liefst honderd delen.

Denk aan chef Yotam Ottolenghi en je denkt aan een feest van groenten in alle kleuren van de regenboog en heel wat positieve vibes. Dat is exact wat je ook krijgt met het Serax-servies waar de man, samen met kunstenaar Ivo Bisignano aan meewerkte. De borden in verschillende grootte, de opvallende kleuren en de bijzondere patronen zorgen allemaal voor dat typische Ottolenghi-gevoel van 'uitbundige eenvoud'.

'We hebben geprobeerd om het Ottolenghi-verhaal met voorwerpen te vertellen. Het is een verhaal van de spanning tussen het aardse en het verhevene, tussen passie en verfijning, traditie en vernieuwing. Uitgesproken tegenstellingen die in een dynamische harmonie hand in hand gaan', vertelt Ottolenghi. 'Deze collectie is een samenwerking die gedreven wordt door kameraadschap en het delen van met liefde bereide gerechten rond een prachtig gedekte tafel.'

Feast © Serax

Alle artikelen zijn per stuk geprijsd: bestek vanaf € 6,50 per stuk, kopjes vanaf € 7,95, glazen vanaf € 14,95, borden vanaf € 14,95, schalen vanaf € 21,00, dienbladen vanaf € 59,00, en staanders en accessoires zijn geprijsd vanaf € 20,00

