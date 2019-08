Zij is een Koreaanse modeontwerpster, hij een Ierse tv-kok die zich voor de liefde in 'haar' keuken onder-dompelde. Het resultaat: het succesvolle kookboek Onze Koreaanse keuken, dat ze samen schreven. Het succesverhaal van Rejina Pyo en Jordan Bourke.

Van een blonde Ierse tv-kok, gezondheidsgoeroe en foodstylist zou je niet direct verwachten dat hij de winnaar wordt van het K-Festival, een wedstrijd voor de beste Koreaanse chef van het Verenigd Koninkrijk. Toch overkwam het Jordan Bourke, en de Koreaanse overheid benoemde de Ier vervolgens zelfs tot officiële ambassadeur van hun keuken - die nog altijd (te) weinig bekend is in het Westen. Daar is natuurlijk een verklaring voor, en die verklaring heet Rejina Pyo.

...