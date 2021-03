Vandaag is in Zierikzee het kreeftenseizoen officieel geopend. Het is al het tweede jaar op rij dat de traditiegetrouwe feestelijke opening niet kan doorgaan door de coronacrisis.

Toch organiseerde het bestuur een kleinschalige coronaproof opening om beelden en video's te maken van de allereerste Oosterscheldekreeft. Die haalde kreeftenvisser Gerrie van den Hoek binnen met zijn boot MS3. Luit Ezinga, de voorzitter van de stichting Promotie Oosterscheldekreeft, mocht de kreeft nadien als eerste in ontvangst nemen.

Normaal vindt er ieder jaar een grote Amerikaanse veiling van de kreeft op de visafslag plaats, maar corona zorgt ook dit jaar weer voor roet in het eten. Gelukkig vond de visafslagorganisatie een andere manier om de kreeft te verkopen. Een deel van die opbrengst willen ze doneren aan de Stichting Sawasdee, een stichting die zich inzet voor het maatschappelijk belang in Zuid-Oost Azië. Met dat geld wil de Stichting een recent opgezette school voor agrarisch beroepsonderwijs in Cambodja verder uitbreiden.

Het kreeftenseizoen gaat van start iedere laatste donderdag van maart en duurt tot 15 juli.

Toch organiseerde het bestuur een kleinschalige coronaproof opening om beelden en video's te maken van de allereerste Oosterscheldekreeft. Die haalde kreeftenvisser Gerrie van den Hoek binnen met zijn boot MS3. Luit Ezinga, de voorzitter van de stichting Promotie Oosterscheldekreeft, mocht de kreeft nadien als eerste in ontvangst nemen. Normaal vindt er ieder jaar een grote Amerikaanse veiling van de kreeft op de visafslag plaats, maar corona zorgt ook dit jaar weer voor roet in het eten. Gelukkig vond de visafslagorganisatie een andere manier om de kreeft te verkopen. Een deel van die opbrengst willen ze doneren aan de Stichting Sawasdee, een stichting die zich inzet voor het maatschappelijk belang in Zuid-Oost Azië. Met dat geld wil de Stichting een recent opgezette school voor agrarisch beroepsonderwijs in Cambodja verder uitbreiden. Het kreeftenseizoen gaat van start iedere laatste donderdag van maart en duurt tot 15 juli.