In Zaventem is zondag het seizoen van het grondwitloof officieel geopend. De traditionele Vlaamse seizoensgroente wordt anno 2019 aangeboden door honderd telers. Hun aantal daalt elk jaar.

De vzw Brussels Grondwitloof, de gemeente Zaventem en de provincie Vlaams-Brabant hebben officieel het grondwitloofseizoen geopend. Dat deden ze met een bezoek aan drie grondwitloofbedrijven in Zaventem. Vervoerd door een paardentram maakten ze kennis met de drie verschillende stappen van het teeltproces: zaad, wortel en forcerie (kropteelt). Dat proces gaat terug op een oude techniek om in de winter verse vitaminerijke groenten te kweken.

Met de officiële opening willen de deelnemers grondwitloof meer in de kijker zetten. Het aantal telers loopt immers al jaren terug. Vandaag zijn er in Vlaanderen nog honderd telers, van wie ruim tachtig in Vlaams-Brabant. Vorig jaar waren dat er nog 110. Het doorgeven van het seizoensproduct aan nieuwe generaties verloopt steeds moeizamer. De opvolging is niet meer verzekerd, onder meer omdat jongeren er na een slecht seizoen vaak snel mee kappen. 'Wij willen starters ondersteunen en jarenlange vakkennis doorgeven. De zware stiel schrikt vele gegadigden af', zegt Frans Van Meldert, voorzitter van de vzw Brussels Grondwitloof.

De groente ligt in de winkel van september tot eind mei.