In Sint-Niklaas, Antwerpen en Hasselt wordt opnieuw een lange tafel gedekt door EVA vzw, waar bezoekers kunnen proeven van heerlijke vegetarische gerechten.

Op donderdag 12 september komt de Langste Veggietafel terug naar de Grote Markt van Sint-Niklaas. Deze jaarlijkse picknick past binnen de campagne Donderdag Veggiedag, die mensen wil aanzetten om minder vlees en vis te eten. Op zondag 15 september, tijdens Antwerpen Autovrij, wordt al voor de derde keer de langste veggietafel geïnstalleerd op de Grote Markt in Antwerpen. Ook in Hasselt kan je die dag terecht voor een heuse vegetarische picknick aan de Groene Boulevard. Samen met De Culinaire Ring en enkele Hasseltse restaurants toont EVA vzw hoe leuk de kleine ring is zonder auto's.

Het concept is simpel en gezellig: schuif je voeten onder de lange tafel en laat je verrassen door lekkere vegetarische of veganistische gerechten. Neem je eigen picknick mee of koop iets bij de foodtrucks. Op deze manier wil EVA vzw tonen dat samen plantaardig eten lekker en gezellig is én een positieve impact heeft op het milieu.

Surf naar evavzw.be voor praktische details over de veggietafels in Antwerpen, Sint-Niklaas en Hasselt.