Nu we de e-peritief terug mogen inruilen voor de gewone aperitief, is het tijd voor een eerste plasticvrije editie. Onder het motto "Schol zonder (plastic) brol!" roept Mei Plasticvrij iedereen op om donderdag 21 mei te aperitieven met vrienden of familie maar zónder plastic.

Mei Plasticvrij is ondertussen al op de helft. Voor wie een hele maand plasticvrij toch net niet helemaal haalbaar blijkt, lanceert het initiatief nu de grootste plasticvrije apero ooit. Bij een apero worden immers veel in plastic verpakte hapjes in huis gehaald: kaasblokjes, olijfjes, dipsausjes of borrelnootjes. En dat kan anders, vindt Mei Plasticvrij.

Op hun pagina delen ze gemakkelijke DIY-recepten met ingrediënten die onverpakt gekocht kunnen worden. Op Facebook of via #scholzonderbrol kan iedereen eigen receptjes delen, de leukste ideeën winnen een kookboek of een SodaStream. Ook de horeca wordt aangespoord om afhaal-apero aan te bieden. De enige voorwaarde? Het moet plasticvrij zijn.

Lees ook: Waarom wijnmakers vaak ook olijfolie maken en omgekeerd

Mei Plasticvrij is ondertussen al op de helft. Voor wie een hele maand plasticvrij toch net niet helemaal haalbaar blijkt, lanceert het initiatief nu de grootste plasticvrije apero ooit. Bij een apero worden immers veel in plastic verpakte hapjes in huis gehaald: kaasblokjes, olijfjes, dipsausjes of borrelnootjes. En dat kan anders, vindt Mei Plasticvrij.Op hun pagina delen ze gemakkelijke DIY-recepten met ingrediënten die onverpakt gekocht kunnen worden. Op Facebook of via #scholzonderbrol kan iedereen eigen receptjes delen, de leukste ideeën winnen een kookboek of een SodaStream. Ook de horeca wordt aangespoord om afhaal-apero aan te bieden. De enige voorwaarde? Het moet plasticvrij zijn.