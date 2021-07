Of we nu een hittegolf ondergaan dan wel een druilerige week uitzitten, een cocktail gaat er altijd in. Wij vroegen aan vier toppers om hun favoriete recept met ons te delen. Deze week: Thomas Timmermans

De Antwerpenaar Thomas Timmermans werd in 2019 tot beste bartender van de Benelux gekroond. Intussen werkt hij als brand ambassador bij Cointreau waar hij mee de menu's opstelt en nog regelmatig achter de bar staat.

'Een van mijn zomerfavorieten is de Cointreau Mule, een verfrissende cocktail die je in een mum van tijd bereid hebt. Dat het niet te veel tijd kost om deze cocktail te bouwen is een pluspunt wanneer je gasten over de vloer hebt. De Cointreau Mule is het broertje van de populaire Moscow Mule, beide op basis van gemberbier.

Het is een eenvoudig recept met slechts drie basisingrediënten, maar een echte winner omdat de paring tussen de gember en de sinaasappellikeur van Cointreau zo geslaagd is. Gember is trouwens een trendy smaakmaker die deze zomer in veel cocktails terugkomt.'

Cointreau Mule

Ingrediënten

5cl Cointreau

2cl vers limoensap

10cl gemberbier

1. Vul uw glas met ijsblokken

2. Giet 50ml Cointreau, 20ml vers limoensap en 100ml gemberbier in het glas

3. Roer zacht om

4. Garneer met een limoenpartje en een munttopje

