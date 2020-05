Jij wil meer dan wat chips en nootjes uit de supermarkt? Laat je aperitief met alles erop en eraan dan eens aan huis leveren door restaurants en cafés die het door corona tijdelijk over een andere boeg moeten gooien.

Snel zijn

Het Gentse biercafé De Ganzerik sloeg de handen in elkaar met cocktailinstituut Jigger's. Je hebt keuze uit verschillende originele dranken (wat dacht je bijvoorbeeld van de prikkelende Smashin dishin, met daarin rum, munt, verjus, groene thee en kombucha?), die vergezeld worden door vier hapjes die van over de hele wereld lijken te komen. Courgette-fetaballetjes met een looksausje, gemarineerde limabonen met citroen en dragon,... Laat maar komen.

Het gaat (voorlopig) om een eenmalige actie, dus wie ervan wil profiteren, kan maar beter snel zijn. Bestellen kan via Resengo. Afhalen doe je donderdag 21 mei aan De Ganzerik of aan Jigger's.

Naadloos van aperitief naar eten

Het moet je maar overkomen: als veelbelovende jonge chef je eigen gloednieuwe restaurant openen, vlak voordat corona het weer sluit. Dat is wat Karel Van Noyen overkwam met zijn nieuwe zaak Nonam. Snel schakelen leverde echter enkele nieuwe formules op, waaronder de Stay Home Sharing Box. De box kwam tot stand in samenwerking met gevestigde waarde Jurgen Nobels en bevat een cocktail, fijne hapjes, enkele volwaardige gerechten en twee desserts - die je gerust allemaal samen op tafel kan zetten voor een avond lang smikkelplezier. Je kan extra cocktails bijbestellen en er is ook gedacht aan vegetariërs.

Mogelijk voor afhaal en levering aan huis in de regio's Gent - Kruishoutem - Waregem - Brugge. Een box kost 45 euro per persoon. Bestellen doe je via de site van Karel.

Zee aan huis

Chef Syrco Bakker van restaurant Pure C is verzot op de zee en al het lekkers dat daaruit voortvloeit. Dat is ook te merken in zijn aperitiefboxen, die allerlei topproducten uit zijn streek bundelen. Je kan kiezen tussen een box met enkel cocktails, met bier, met wijn, of met mocktails.

Vanaf 30 euro. Levering gebeurt in heel België, bestellen doe je op de website van Bakkers likeur Hierbas de las dunas.

Mezze à volonté

De ene ziet het als eten, de andere als eindeloos aperitieven. Noem een mezzetafel gerust hoe je wil, feit is dat het garant staat voor heel wat plezierige smaakexplosies. Nude in Kortrijk specialiseerde zich ook al voor de coronacrisis in de fijne hapjes en schakelen nu simpelweg helemaal over op take-away en levering aan huis. Je kan je eigen 'box' samenstellen, maar ook de keuze simpelweg overlaten aan de chef, want de Kurkumama selectie (30 euro voor twee personen) is zeker de moeite.

Meer informatie en reserveren: nude-kortrijk.be.

Rooftop bar, corona style © Getty

Samen sterk

Inwoner van Mechelen en last van keuzestress? Geen nood, want dankzij de samenwerking The Box krijg je elke week een selectie van verschillende zaken samen. Elke zaterdag zorgt een bar voor de cocktail, een andere voor de wijn of bier, een derde zaak maakt wat lekkers klaar en een laatste adres zet de avond (online) muzikaal in. The Box gaat er meer om de Mechelse vibe te beleven dan het degusteren van topproducten.

Bestellen doe je telkens tot vrijdagmiddag, levering (in Mechelen en omgeving) gebeurt op zaterdagnamiddag. 55 euro voor twee personen, 35 euro voor één persoon (wel met evenveel drank).

Het beste van de Leiestreek

Om verschillende collega-ondenemers uit de buurt te steunen, lanceerden de vermout stokende broers Vandekerkhove Kiss My Aperitivo, een box vol lekkers uit de Leiestreek. Erin vind je een fles Kiss My (met rabarber, noten of braambessen: aan jou de keuze), enkele tonics, croustini's, kaas, droge worst, truffelchips en een dip. Een mooie box voor wie wil ontdekken wat dit stukje van Oost- en West-Vlaanderen te bieden heeft.

Bestellen doe je via de webshop van Kiss My, voor 45,50 euro per box.

Retro bakje

Ook de Antwerpse Bar Bakeliet komt met nieuwe boxen, en dan gaat het niet alleen over de nieuwe geluidsinstallatie. Op donderdag, vrijdag en zaterdag kan je er een aperitiefbox bestellen vol gekruide Italiaanse charcuterie, olijven, hummus, paprikasalsa en ander lekkers. Voor vegetariërs voorzien de Antwerpse gangmakers een frisse taboulé.

Bar Bakeliet is een retro bar. Ook bestellen gaat dus een tikje retro: dat kan telefonisch (0473/70.09.63) Voor meer informatie over de samenstelling en de mogelijke opties kan je dan weer wel terecht op de Facebook-pagina.

Goed fastfood

Djar.fit bezorgt tijdens deze plasticvrije maand een Apéro box aan huis, met daarin een cocktail en een mocktail en tien glazen bokaaltjes vol lekkers zoals kipsatés met pindasaus, muhammara dip, bloemkoolnuggets of filodeegrolletjes met spinazie en feta.

Een Apéro box is samengesteld voor twee personen en kost 40 euro, inclusief een euro waarborg per bokaaltje. Die krijg je terug wanneer je de potjes terugbrengt. Levering in Gent, Drongen en Kortrijk, of af te spreken. met Djar.fit. Bestellen doe je voor woensdag, levering gebeurt dan op vrijdag.

Mis jij jouw geheime adres nog in deze lijst?Deel het met onsen wie weet komt het wel in de selectie terecht.

