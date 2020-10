Sabena-vliegtuig wordt sushirestaurant in Arizona

Een Boeing 747 die destijds door Sabena werd gebruikt, eindigt, zonder vleugels, als sushirestaurant in de staat Arizona, in het zuidwesten van de Verenigde Staten, zo hebben websites gemeld die gespecialiseerd zijn in luchtvaart.

Het vliegtuig, een Boeing 747-329M die van mei 1986 tot oktober 1999 bij de Belgische luchtvaartmaatschappij dienst deed, staat langs de autoweg Interstate 10 bij de stad Tucson. Een Amerikaans-Japanse ex-ingenieur die Toshikazu Tsukii heet, bijnaam "Ski", kocht het toestel. Hij werkte in de wapensector en vervolgens in de sector van het hergebruik van afgedankte vliegtuigen. Tsukii besliste de romp van het vliegtuig tot sushirestaurant om te bouwen, meldde de website AirlineGeeks. Hij wil het restaurant naar verluidt onder meer voor huwelijken en andere evenementen gebruiken.