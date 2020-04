Hoe leg je hen in godsnaam uit dat de paashaas dit jaar niet langs kan komen? Twee kinderpsychologes vertellen. 'Het is belangrijk om hier open over te communiceren.'

Nu Pasen in zicht komt, zitten niet enkel de chocolatiers met de handen in het haar. Ook de jongsten ons onder worden getroffen door de coronacrisis. Want hoe leg je hen in godsnaam uit dat de paashaas dit jaar niet langs kan komen? We legden ons oor te luister bij twee kinderpsychologes. 'Het is belangrijk om hier openover te communiceren.'

'Open over praten', zegt kinderkinderpsycholoog Liesbeth Becu. 'Zo doe ik het ook met mijn eigen kinderen. Ik ga met hen in gesprek en vraag hen bijvoorbeeld hoe zij het paasfeest willen invullen.

Een groot verschil is ook het feit dat de kinderen op school niet rond de paashaas hebben gewerkt, wat andere jaren wel het geval is. Zij zijn daar nu dus minder mee bezig. Je kunt als ouder tonen dat er ook andere mogelijkheden zijn dan chocolade-eitjes zoeken. Dit is misschien wel het moment om los te komen van bepaalde zekerheden en zaken op een andere manier in te vullen.

Mijn eigen kinderen zijn bijvoorbeeld van plan om tijdens het paasweekend in de tuin te kamperen. Vanuit hun tent willen ze de paashaas betrappen als die eitjes komt verstoppen. De kinderen kunnen hun fantastie de vrije loop laten en het eens over een andere boeg gooien.'

