Rustig richting 2024: deze 5 boetiekhotels bieden mooie nieuwjaarsarrangementen

Voor zij die de grote drukte van oudejaarsavond liever ontvluchten, maar het nieuwe jaar toch op een feestelijke noot willen ingaan: 5 hotels waar je de voetjes onder tafel schuift en nadien meteen onder de lakens kan kruipen.

Yust

In de Luikse vestiging van Yust kan je kiezen tussen twee formules: ‘NYE’ of ‘NYE the full monty’. De eerste formule houdt het volgende in: aperitief bij aankomst, een vijfgangendiner (vegan optioneel), DJ-dansfeest en vuurwerk met een glas bubbels op het dakterras om middernacht. Opteer je voor ’the full monty’, dan krijg je daar nog eens 5 wijn/drank pairings bij alsook water, koffie en thee.

Of zoals zij het verwoorden: ‘wine, dine en rol rechtstreeks je bed in’.



Prijs: de NYE formule kost € 95 per persoon, NYE ’the full monty’ € 150 per persoon.

Meer info: yust.be

Naxhelet

Fijnproevers die het nieuwe jaar op een luxueuze noot willen ingaan, kunnen terecht op het prestigieuze viersterrendomein van Naxhelet in Wanze. Hun exclusieve verblijfsformule omvat een overnachting in een superior kamer, een gastronomisch zesgangendiner door chef François Durand in restaurant POLLEN – dat net werd opgenomen in de Belgische Gault&Millau – , een glas champagne en DJ-entertainment, maar ook een nieuwjaarsbrunch met lokale producten, een ontspannende behandeling van 30 minuten naar keuze én toegang tot de wellnessruimte gedurende het gehele verblijf.



Prijs: vanaf € 870 voor twee personen.

Meer info: naxhelet.be

Pillows

Ook bij Pillows halen ze alles uit de kast om er een onvergetelijke avond van te maken. Zo biedt Pillows Brussel een aperitief bij aankomst, een viergangenmenu in restaurant The Living, een glas champagne om af te tellen en overnachting inclusief ontbijt. Aangepaste wijnen op aanvraag.



Prijs: vanaf € 517 voor twee personen.

Meer info: pillowshotels.com

The Cornr

In het splinternieuwe The Cornr in Nieuwpoort word je verwelkomd met een cocktail, om vervolgens in de watten gelegd te worden met een zesgangenmenu inclusief aangepaste wijnen. Van coquilles tot kreeft: in inhouse restaurant Nobla vindt de seafood liefhebber gegarandeerd z’n gading. Om middernacht krijg je een glas Entre-Deux-Monts aangeboden om nieuwjaar feestelijk in te luiden. Een overnachting kan bijgeboekt worden.

Prijs: € 179,5 per persoon

Meer info: cornrhotel.com

La Butte Aux Bois

In het Limburgse La Butte Aux Bois teken je voor een vijfsterrenervaring van twee nachten. Bij aankomst op de 30ste word je ontvangen met een glas bubbels en een gastronomisch welkomstdiner van vier gangen in Le Ciel. De 31ste vindt er een heuse ‘Sylvester celebration‘ plaats met pianomuziek, dans en ander entertainment, net zoals een vijfgangendiner vergezeld door prestige-wijnen en champagne om middernacht – die rijkelijk doorvloeit tot bij het ontbijtbuffet. Ten slotte krijg je tijdens het hele verblijf toegang tot de spa.



Prijs: vanaf € 1129 per persoon.

Meer info: labutteauxbois.be