Rodenbach Vintage verkozen tot beste zure bier ter wereld

'Beste zure bier ter wereld' is één van de negen categorieën waarin prijzen worden uitgereikt. Daarnaast schoten Belgische bieren ook de oppergaai af in dertien subcategorieën.

Rodenbach Vintage heeft een alcoholgehalte van zeven procent en wordt op de website van Palm omschreven als een 'honderd procent oud belegen bier'. 'Zijn smaak is complex, rond, intens en verfrissend', luidt het. 'Kenmerkend is de appelzurige fruitigheid in combinatie met karamel, wilde honing en eik met een toets van vanille, kers en zoethout. Zijn aroma bevat een vleugje karamel en eikenhout, alsook toetsen van groene appeltjes vermengd met honing en chocolade.'

Finale in Londen

Er waren ook onderscheidingen voor beste bierdesign. Daar ging de hoogste eer naar Kerel Saison van brouwerij VBDCK. Het bier met een alcoholgehalte van 5,5 procent wordt omschreven als een 'toegankelijke dorstlesser, gemaakt van verschillende soorten hop en graan'.

De World Beer Awards worden jaarlijks uitgereikt. Meer dan 2.300 bieren uit meer dan 50 landen deden mee aan de wedstrijd. Na drie rondes van blind proeven vond de finale plaats in Londen.