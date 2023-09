Restauranttips van bekroonde gastvrouw Joke Michiel: ‘Een goed uitgevoerde klassieke keuken, daarvoor ga ik overstag’

Joke Michiel is manager van het sterrenrestaurant Souvenir in Gent. In de keuken kookt haar man Vilhjalmur Sigurdarson. Vorig jaar won ze de Parabere Care Award. Deze internationale prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die grote inspanningen levert om de work-lifebalance in de horeca te verbeteren.

Eén Twee Vijf

“Eén Twee Vijf is een plezant restaurant waar we vaak naartoe gaan. Uitbaters Lieven en Tomek zijn übersympathiek: dat is zeker deel van de aantrekkingskracht. De kaart is zo appetijtelijk dat je gewoon zin hebt in alles, dus we bestellen steevast zoveel mogelijk. De gerechten zijn creatief zonder onnodige opsmuk. Bovendien is het hier zeer betaalbaar. Ik ben fan van de wijnkaart en gastheer Lieven mixt ook heel lekkere cocktails. Die drink je in de zomer op het gezellige terrasje van dit hoekpandje.”

Molenaarsstraat 125, 9000 Gent, eentweevijf.be



Lepelblad

“Tina, de chef en eigenaar van Lepelblad, is een goede vriendin van mij. Jaarlijks trekken we samen naar Parabere, het internationaal symposium voor vrouwen in de gastronomie. Ze is een gedreven chef die bewust kookt met groenten recht van het veld. Als autodidact – ze was voordien dj – zocht ze haar eigen weg. Ze kookt zonder veel poespas, met oog voor het product. Je krijgt een kraakvers viergangenmenu voorgeschoteld: geen gastronomische bordjes, maar toegankelijke en lichte gerechten. In mijn vrije tijd eet ik graag een simpele maar authentieke keuken en dat is exact wat je hier krijgt. Ook toeristen die bij ons komen eten en nog een eetadresje zoeken stuur ik altijd naar hier.”

Onderbergen 40, 9000 Gent, lepelblad.be



In den Hert

“Een goed uitgevoerde klassieke keuken: daarvoor ga ik overstag. Wie dat tot in de perfectie kan waarmaken is Frederick Dhooge van In den Hert, een echte vakman. Het restaurant ligt in een idyllisch dorpje in de Vlaamse Ardennen. In de zomer is het hier heerlijk lunchen onder de grote boom voor de zaak. Ik neem er in het seizoen altijd een kwartel met een heerlijke saus – de specialiteit van de chef – en een slaatje met dille: die verrassende combinatie van kwartel en dille vind ik super. Schrijf je zeker in voor de smakelijke nieuwsbrieven van In den Hert, hierin vertelt de chef welke seizoensproducten er zijn en wat hij ermee gaat maken. Soms krijg ik om elf uur de nieuwsbrief in mijn mailbox en zit ik er een uurtje later al aan tafel. Zoveel honger krijg je ervan.”

Lededorp 7, 9772 Kruisem, in-den-hert.be



Merry

“Toen we onlangs een citytrip naar Luik maakten, werd ik van mijn sokken geblazen door Merry: het was lang geleden dat ik nog eens zo verfrissend lekker had gegeten. Het nieuwe restaurant vind je in een statig herenhuis waar je intiem dineert. Het koppel achter Merry zit vol goesting. Ze deden ervaring op bij Humus x Hortense in Brussel en Couvert Couvert in Leuven. De creatieve keuken die ze brengen in een vast menu is fris en hedendaags: ze werken niet met dure ingrediënten, maar toveren lokale seizoensproducten om tot verrassende bordjes. In de drankenpairing proef je zorgvuldig geselecteerde natuurlijke wijnen.”

Rue des Carmes 15, 4000 Luik, merry-restaurant.be



