View this post on Instagram

VEGGIE BRUSCHETTA MET PAPRIKA, BURRATA, HONING EN TIJM 🌱 Een heerlijke zomerse lunch of een lekker aperitiefhapje 🌞 Ingrediënten: (voor 2 personen) - 1 bruin stokbroodje - 1 rode paprika - 1 sjalot - 1 burrata - handje pijnboompitjes - 2 lookteentjes - 1 tl komijn - 1 tl chilipoeder - 1 el honing - enkele blaadjes van tijmtakjes - enkele basilicumblaadjes ter afwerking Stappenplan: - snijd de paprika sjalot en look en stoof deze in een scheut olijfolie - kruid met peper, zout, komijn ,chilipoeder en doe er de lepel honing bij - meng de tijmblaadjes eronder - de paprika’s moeten zacht worden dus giet een beetje water in de pan en laat sudderen(het water zal er voor zorgen dat er niks aanbakt) - in een andere pan gaan we de pijnboompitjes roosteren, dit doe je zonder olie, blijf erbij staan want het kan snel gaan - snijd het broodje door 2 en bak de binnenkant krokant met een beetje olijfolie in de pan - als de broodjes krokant zijn snijd je een lookteentje door 2 en wrijf je de broodjes ermee in, leg wat paprika er op , burrata , pijnboompitjes en werk af met basilicum Enjoy🌱💚