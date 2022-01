Kleine aanpassingen op de menukaarten van restaurants kunnen grotere bewegingen in gang trekken, concludeert nieuw onderzoek. Dat bericht The Guardian.

De voedselindustrie is vandaag verantwoordelijk voor meer dan een derde van de globale uitstoot van broeikasgassen, en daardoor ook een goede voedingsbodem voor impactvolle veranderingen. Eerdere onderzoeken wezen al richting een meer vegetarisch of zelf veganistisch eetpatroon als een van de oplossingen, maar dat dieet aanpassen blijft bij veel mensen nog een moeilijke horde. Onderzoekers van de non-profitorganisatie World Resources Institute (WRI) hebben nu een erg simpele manier ontdekt om meer mensen het duurzamere gerecht te doen kiezen op de kaart, zonder hen het gevoel te geven dat ze iets missen.

Ze zagen immers dat significant meer mensen kozen voor een plantaardige optie wanneer die vergezeld ging van simpele boodschappen over waarom dat duurzamer is. Een voorbeeld van zo'n boodschap was: 'Ieder van ons kan een positief verschil maken voor de planeet. Kiezen voor één plantbased gerecht in plaats van een gerecht met vlees bespaart genoeg broeikasgassen om je telefoon twee jaar lang op te laden. Jouw kleine aanpassing kan een gigantisch verschil maken.' Die boodschap zorgde ervoor dat maar liefst 25 procent meer bonenburrito's werden besteld in plaats van rundburrito's.

Ook volgende boodschap deed het goed: 'Negentig procent van de Amerikanen maken de verandering en eten minder vlees. Schaar je bij deze groeiende groep en kies plantbased gerechten die minder impact hebben op het klimaat en liever zijn voor de planeet'. Dat bericht zorgde ervoor dat 22 procent van de restaurantgangers tijdens het bezoek voor plantaardig ging, opnieuw een pak meer dan wanneer er verder niets op de menukaart stond.

Klaar voor verandering

Veel mensen staan open voor een zachte por vanuit de plantaardige hoek, aldus de onderzoekers. Zij vergelijkt de reactie op de aangepaste menukaarten met wat er al langer gebeurt in hotels, wanneer er in de badkamer een bordje hangt met de vraag handdoeken meer dan een keer te gebruiken. 'Dit soort beschrijvende boodschappen die de voordelen van plantbased eten tonen, kunnen mensen aanzetten om echt hun gedrag te veranderen,' aldus onderzoekster Hughes, 'maar dat gaat alleen als ze er zelf ook klaar voor zijn.'

Hoe mensen vooral niét aan te zetten zijn om vegetarische of veganistische opties te kiezen? Door gerechten ook aan te prijzen als niet meer dan dat. Dan verwijst consumentenonderzoeker Jonathan Wise naar klassieke fouten als 'vegetarische lasagne' of 'vegan burger'. Die termen zijn immers weinig beschrijvend en klinken als prekerig, of zelfs een tikje agressief. Zo werd 'vegan pasta' al langer beter 'pasta met saus van pompoen, gebakken paddenstoelen, hazelnoten en salie', maar nu weten we ook dat die het nog beter zou doen met een bemoedigende boodschap erbij. Smakelijk!

