Van een klein feestje tot een fatale verslaving, we staan niet in voor de gevolgen van de volgende adressenlijst.

ZUUT

...

ZUUT Vismarkt 2, 3000 Leuven, patisseriezuut.be, zondag, maandag en dinsdag gesloten. Zuut in hartje Leuven is dé plek voor zoetekauwen. Patissier Pieter De Volder maakt de fijnste fruittaartjes, gekste seizoenstaarten, kleine gebakjes en alle andere dingen die je suikerhonger kunnen stillen. Naast hem staat David Van Acker in voor de creatie van allerlei pralines, paaseitjes, kerstgarnituur en eigenhandig gemaakte chocolade, van de ongebrande boon tot wikkel in de toog. De twee leerden elkaar kennen in de ateliers van Pierre Marcolini en al snel bleken ze een gezamenlijke ambitie en drive te delen. De heren kregen alvast de goedkeuring van multimediapersoonlijkheid en veel-eter Bokkie De Repper. LEO Solvynsstraat 77, 2018 Antwerpen, leoantwerp.com, zondag, maandag en dinsdag gesloten. Onze steden bouwen en verbouwen zich te pletter, maar heel af en toe ontdekt iemand nog een verborgen parel achter een of andere gevel. Zo vond patissier Sander Goossens in de schaduw van Den Bell een vergeten slagerij die 40 jaar onaangeroerd was gebleven. Ideaal om zijn patisserie-viennoiserie Leo in onder te brengen. Leo is de naam van zijn grootvader, die ook banketbakker was. Zelf deed hij ervaring op in onder andere Barcelona, Parijs en in eigen land bij bakkerij Domestic. Huisgemaakte speculaas, artisanale croissants, Bretoense kouign amann en taartjes met pompelmoes, yuzu en mosterd; alles wat geen brood is, maar toch onontbeerlijk op zondagochtend, vind je hier in de toonbank. KULTUR BAKERYVoldersstraat 8, 9000 Gent, kultur-gent.com, maandag gesloten. Elk nadeel heeft z'n voordeel. Een pandemie die bijna de hele wereld platlegde, zorgde er wel voor dat iedereen bij ons aan het bakken sloeg. Deze tendens vertaalt zich nu meer en meer naar bakkerijen met dezelfde specifieke voorkeuren en receptuur. Na passages als patissier bij Michel Roux en Gordon Ramsay besloot Mathieu Dierinck dat het tijd was voor een eigen plek met boord en banket. In de Voldersstraat in Gent vind je bij Kultur Bakery robuust brood, een mooi gekorste baguette en fijne patisserie en ontbijtkoeken. Alle bereidingen worden gemaakt uit natuurlijke zuurdesem en zonder verdere toevoegingen of versterkers en waar mogelijk wordt samengewerkt met lokale leveranciers voor fruit. PATISSERIE VERCRUYSSEDoorniksewijk 117, 8500 Kortrijk, patisserievercruysse.be, maandag gesloten. Geert Vercruysse is een volbloed chocolatier die begrijpt dat alles staat of valt met de juiste keuze van... de chocolade. En die keuze wordt gemaakt met aandacht voor teelt, verwerking en origine: alleen duurzame chocolade verdient een plekje in het atelier. Niet alleen uit ideologische overtuiging, ook omdat verschillende origines verschillende smaken chocolade voortbrengen. Die smaak wordt zo puur mogelijk gepresenteerd in allerhande pralines, repen en andere bereidingen. Naast al die chocolade vind je in de etalage ook een uitgebreid aanbod aan gebak, viennoiserie en andere lekkers. Je zou voor minder een plekje in de gids van Gault&Millau versieren, toch? GOûT FOUKouterstraat 53b, 9240 Zele, facebook.com/goutfou, zondag en maandag gesloten. Never let a good crisis go to waste, wist Winston Churchill al. Justine Lanoo en Niels Segers begrepen dat als de beste. Terwijl de hele maatschappij op slot ging, openden zij namelijk vol goede moed hun chocoladewinkel: voedingszaken werden namelijk als essentieel bestempeld. En dat bleek ook zo: chocolade bood veel mensen soelaas in moeilijke tijden. Wat Goût Fou brengt, is een assortiment van 'gepimpte' klassiekers: verschillende versies van de melocakes, dessert-chocoladerepen en uiteraard ook pralines. Voor Vaderdag is er zelfs een heuse Superman-chocoladesculptuur. Al die durf en originaliteit leverden hun trouwens de titel 'Ontdekking van het jaar' op. Met dank aan Gault &Millau en dat gekke virus. KWANTEN & VANESCHMichielsplein 48, 3930 Achel, en Houtmolenstraat 56, 3900 Overpelt, kwanten-vanesch.be, maandag gesloten. Een goede banketbakker herken je aan zijn banketbakkersroom. Bij Kwanten Van & Esch wordt er niet minder dan 300 liter van dit zalige goedje gemaakt met niets anders dan pure ingrediënten: geen pakjes en zakjes te vinden hier. Die komt terecht in robuuste klassiekers zoals eclairs of boules de Berlin, maar ook in verfijnde creaties die een heuse streling voor het oog zijn. Naast de patisserie kun je hier ook terecht voor echt brood, met Frans meel rechtstreeks van de molen. Het clean label-certificaat garandeert dat er niets overbodigs - zoals bewaarmiddelen of verbeteraars - in het meel en dus ook het brood te vinden is. Je vindt hier zowel gistbrood als brood dat gerezen is door een natuurlijke desem, voor elk wat wils dus. OLIVIER WILLEMSAlfons Pieterslaan 120, 8400 Oostende, olivierwillems.be, zondag en maandag gesloten. En 's lands beste chocolatier van het jaar is... Olivier Willems! Althans, dat oordeelden de ervaren mensen van Gault&Millau eerder dit jaar en we kunnen hun geen ongelijk geven. Willems opende al op zijn eenentwintigste zijn eigen chocolaterie en is sindsdien een vaste waarde in Oostende. Het liefst wil hij emigreren en het woord en het ambacht van de Belgische chocolade wereldwijd verspreiden, maar dat is voorlopig niet aan de orde. Dus verdiept en verbetert hij zijn creaties tot de perfectie benaderd wordt. Zo was er onlangs de gin-praline, een Ensor-praline (met earl grey en praliné) en een collab met kunstenaar Arne Quinze. Wat ook iets zegt over de stijl van Willems: zijn bereidingen zitten niet alleen boordevol smaak en aroma; ze springen ook in het oog door zijn typische gebruik van kleur en symboliek. In de winkel en de webshop vind je naast de klassieke pralines ook tal van klassieke creaties als rotsjes, orangettes en roomijs. KIEKEBICHFernand Demetskaai 23, 1070 Brussel, kiekebich.be, bestellingen voor woensdag 9 u. Van manager van de Belgische rockband Ghinzu tot molenaar-bakker: Tom De Vuyst koos voor een radicale carrièreswitch. Alles begon toen hij verliefd werd op een 13de-eeuwse watermolen in Dilbeek. Hij schoolde zich om tot molenaar en uiteindelijk tot bakker. Een bakker die gepassioneerd is door de strijd tegen voedselverspilling en alleen werkt met lokaal meel van de Flietermolen in Tollembeek. Tom opteert voor trage rijstijden en levert alleen op bestelling. Naast zijn broden met een perfect knapperige korst bakt hij ook zoete broodjes, afhankelijk van zijn humeur, zoals brioche, pain à la grecque, chouquette en speculaas, allemaal bereid met biologische ingrediënten. Wij lieten ons verrassen door de lekkere amandelcanistrelli (Corsicaanse zandkoekjes, oorspronkelijk ontworpen voor de transhumance). Maar ook de Kiekebich-croissants gemaakt van viennoiserie-restjes zijn niet te versmaden. FORCADOCharleroisesteenweg 196, 1060 Brussel, forcado.be, maandag gesloten. Joaquim Braz de Oliveira en zijn zoon besloten samen een pastelaria met theesalon te openen. In plaats van te kiezen voor de traditionele azulejo's, vroeg het duo aan Codefrisko om een uitgepuurd interieur te ontwerpen. Het resultaat: meubelen met een Scandinavisch tintje, blauwgerande lampen die mooi harmoniëren met de borden waarop de gekaramelliseerde gebakjes worden gepresenteerd, en een mooie kurkvloer - het land van Vasco da Gama is tenslotte de grootste kurkproducent ter wereld. Alles draait hier natuurlijk om de 'pasteis de Belém', de bekende Portugese gebakjes op basis van bladerdeeg met een vulling van vanilleroom, melk, kaneel en citroen. Ze zijn er in diverse uitvoeringen, onder meer met speculaas, chocolade en koffiesmaak. Ideaal om ter plaatse te degusteren, of om mee naar huis te nemen, samen met andere Portugese specialiteiten. Ook de koffie van het merk Camelo is afkomstig uit... jawel. KAKI CAKE BARWaterloosesteenweg 394, 1060 Brussel, Kakicakebar.be, maandag gesloten. Deze kleine 'dinette' is even sfeervol als origineel. Het interieur heeft iets van een oude apotheek, maar lijkt ook wat op een boekhandel met veel houten schappen, een mooie plankenvloer, oude tegels en een ruwe houten toonbank waarop een beeldje staat van een kat die met haar poot staat te zwaaien. De specialiteit van Kaki Cake Bar is een gebakje dat nergens anders te vinden is: de Kao Bao, een kruising van de Chinese roll cake en de Taiwanese bao. Deze delicatessen, met de textuur van een soufflébiscuit en een hemelse luchtigheid, spelen perfect in op de hedendaagse trend van de donzige, fluffy zoetigheden. Ook voor taartjes, roll cakes en andere rijstcakejes kun je hier terecht. COCO DONUTSCharleroisesteenweg 168, 1060 Brussel, cocodonutsbrussels.be, maandag gesloten. We kunnen er niet omheen: de reputatie van de donut werd geruïneerd door de al te vette baksels van de Amerikaanse fastfoodketens. Maar de tot oliebol verworden donut is nu toch in ere hersteld. Deze transformatie begon in de Angelsaksische landen, via diverse kleine artisanale initiatieven die deze specialiteit nieuw leven inbliezen. In 2016 ontketenden twee jonge Belgen, Chloé Sengier en Candice Tielemans, ook bij ons een kleine donutrevolutie. In plaats van te werken met beignetbeslag opteert het duo voor een briochedeeg met een rijstijd van 24 uur, wat een groot verschil maakt, zowel qua smaak als qua textuur. Coco Donuts biedt een ruim assortiment - van Nocciolata, Oreo, roos, gezouten boterkaramel, via donuts met citroenbanketbakkersroom, tot en met de 'cronut'. Om ter plekke van te genieten in het gezellige, eigentijdse interieur. CALIChaussée de Bruxelles 161, 1410 Waterloo, @cali_waterloo, zondag en maandag gesloten. Romy Alberty is van opleiding diëtiste en staat bekend om haar doordachte, rijkelijke brunches. Voor Cali ging ze de samenwerking aan met La Baie, de bekende koffiebrander uit Waterloo. Het resultaat is een elegante koffiebar met een even brutalistisch als natuurlijk decor. Witgeverfde bakstenen muren, rieten lampenkappen en oude tegels bepalen de sfeer. Interessant is vooral de uitgekiende combinatie van allerlei verleidelijke sweets met diverse koffies uit de eerlijke handel, verkrijgbaar in verschillende formaten (cortado, macchiato, flat white...). Geen overdosis witte suiker, want Romy kiest resoluut voor kokossuiker, bruine suiker of stevia. Wij genoten met volle teugen van de subtiele smaak van een brownie met fleur de sel. Andere lekkernijen op het menu zijn onder meer cookies, energy balls (pistache, abrikozen, kokos en dadels), carrot cake en bananenbrood. MEL OH CAKERue des Fripiers 11, 7000 Mons, melohcake.be, zondag, maandag en dinsdag gesloten. Voor de haastige voorbijganger in deze wandelstraat in hartje Bergen lijkt Mel Oh Cake wellicht een cupcakewinkeltje zoals er wel meer zijn. Niets is minder waar. Wie hier binnenstapt, wordt verrast door een charmant interieur met veel glas, zodat het licht naar binnen stroomt. Het verbaast ons dan ook niet dat Mélanie Van De Sype in een vorig leven interieurarchitect was. De verfrissende, kindvriendelijke inrichting straalt veel 'cool' uit, vooral door het gebruik van houtschilferplaten en speelse zitjes. De zoetigheden beperken zich niet alleen tot cupcakes. Mélanie biedt ook andere cakejes, taartjes, brownies, originele cookies en andere lekkernijen, vaak geïnspireerd op de Angelsaksische stijl. Wij vielen voor 'Intensément café', een taartje met een onberispelijk zanddeegkorstje en slagroom met koffiearoma.