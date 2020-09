Recht in de roos: pure keukens waar producten schitteren in eenvoud.

MONDIEUBij Mondieu in Koksijde staat chef Iain Wittevrongel achter de potten. Na ervaring opgedaan te hebben in Villa Scaldis in Nederland en een tijd in New York te hebben gekookt, besloot Iain een eigen restaurant te openen: Ten Bogaerde. Het restaurant verwierf al snel faam en kreeg binnen de kortste keren een ster. Dat ereteken besloot Iain terug te geven, om zich toe te leggen op een eenvoudiger keuken zonder frivoliteiten. Hij doopte zijn nieuwe restaurant Mondieu, kieperde de gastronomische degustatiemenu's overboord en koos voor een pure, lichte keuken waar producten de kans krijgen om in hun eenvoud te schitteren. In Mondieu eet je alles wat de Noordzee te bieden heeft in vakkundige uitvoering. Maar ook vleeseters worden hier blij, met een chateaubriand van Holstein of een klassieke bereiding van kalfsniertjes. Ten Bogaerdelaan 10 8670 Koksijde mondieu.eu Gesloten op maandagmiddag en donderdag. Hoofdgerechten van 28 euro tot 45 euro. Een sterrenzaak waar je het totaal niet verwacht: in een zijstraat van het volkse Sint-Jansplein. Binnen waan je je in Parijs en word je vorstelijk in de watten gelegd. De jonge chef Michaël Rewers is gespecialiseerd in klassieke vleesbereidingen: hij leerde de knepen van het vak bij oude meester Johan Segers. Ook met de minder courante delen van het varken of rund maakt hij heerlijke gerechten. Zo kun je er tartaar van lamstong met erwten en mosterdvinaigrette proeven. Een stevige keuken met een hoofdrol voor goed vlees en een heel verdienstelijke bijrol voor de frieten - gebakken in ossenvet, natuurlijk. Lange Dijkstraat 36 2060 Antwerpen bistrotdunord.be Gesloten op woensdag, zaterdag en zondag. Hoofdgerechten tussen 26 euro en 40 euro. De Boesjerie is het steak- en grillhouse van Pieter de Vlieger, een slager met 20 jaar vakkennis. Hij ging overstag voor vlees van Baskische melkkoeien met het Txogitxu-label, op gras gevoederd en met een lang leven achter de rug. Het vlees dat hier op je bord ligt komt van koeien tussen de zes en de twintig jaar oud. Ter vergelijking: een Belgische vleeskoe wordt standaard na 18 à 20 maanden slachtrijp verklaard. Het vlees wordt niet in de pan gebakken, maar op een open grill die met hout gestookt wordt - naast een diepe en rokerige grillsmaak meteen ook een visueel spektakelelement. Kortom, deze gerenoveerde hoeve met rood-wit geblokte tafelkleedjes en een joviaal cliënteel van carnivoren is het uitgelezen decor voor een eerbetoon aan het betere stuk rood vlees. Ter Voort 168 2260 Westerlo-Voortkapel deboesjerie.be Gesloten van maandag t.e.m. donderdag. Hoofdgerechten van 18 euro tot 42 euro. Waar kun je nog een Russisch ei bestellen? In het beste wegrestaurant van de Westhoek, zo blijkt. Terminus is de laatste stop voor je de grens met Frankrijk oversteekt. Eigenaar Pieter Verheyde nam het restaurant enkele jaren geleden over van zijn ouders, die het op hun beurt hadden geopend naast het tankstation van hun ouders. Je eet er rundvlees van runderen van eigen kweek, maar ook spieringkotelet, lamscarré, een stoofpotje van konijn of kalfsniertjes staan op de kaart. Voor Pieter terugkeerde naar het familierestaurant werkte hij als sommelier bij Hof van Cleve. Sinds zijn terugkomst heeft de wijnkaart dan ook een serieuze upgrade gekregen. Wie spotgoedkoop wil eten, passeert best tijdens de lunch: dan krijg je voor 13 euro een voor-, hoofd-, nagerecht én drankje. Je pitstop was nog nooit zo culinair verantwoord. Callicannesweg 16 8978 Watou restaurantterminus.be Elke dag open. Hoofdgerechten van 18 euro tot 44 euro. In volle coronacrisis besloten de eigenaars van de Gentse bistro Bodo, chef Lore Moerman en Robbe Kerkhove, een nieuw project uit de grond te stampen. Ze namen een van de oudste volkscafés van Gent over, fristen het op, maar bewaarden zo veel mogelijk van de oorspronkelijke charme en brengen er culinair verantwoorde versies van de aloude dagschotel. The Wan and Only is een nieuwerwetse bruine kroeg waar je simpele klassiekers kunt eten. Op tafel krijg je een papieren kaart met een beperkte keuze: mosselen op vier wijzen, een steak tartaar of een spaghetti bolognese. Een concept dat schittert in eenvoud en uitblinkt in een kwalitatieve uitvoering. Je kunt hier niet reserveren, dus op goed geluk binnenwandelen is de boodschap. Sint-Salvatorstraat 1 9000 Gent wanandonly.gent Gesloten op zondag en maandag. Hoofdgerechten van 16 euro tot 25 euro. Bar Bulot is een project van het team achter Hertog Jan. In deze witte villa met tuin in de rand van Brugge kun je terecht voor een kaart waaruit je niet kunt kiezen. Van goujonettes van inktvis met tartaarsaus over gepaneerde kalfshersentjes met beurre noisette, kappertjes en citroen tot vol-au-vent van Bressekip met zwezerik, handgepelde garnalen en mousselinesaus: je wilt het allemaal proeven. De uitvoering van de klassiekers is verfijnd en verrassend zonder de link met het oorspronkelijke gerecht te verliezen. En opmerkelijk bij een oldskool keuken: je gaat hier licht van tafel. De soepele bediening en de wijnkaart met kelderschatten herinneren aan het feit dat het team ervaring heeft met gastronomie op hoog niveau. Bar Bulot is een perfect nostalgische brasserie waar de Belgisch-Franse keuken in volle glorie schittert op wit gesteven tafellakens. Torhoutsesteenweg 479 8200 Sint-Michiels barbulot.be Gesloten op zondag en maandag. Hoofdgerechten van 26 euro tot 49 euro. Marie-Joséplein 3 8400 Oostende brasserieduparc.be Gesloten op maandag en dinsdag. Alleen al voor het authentieke (en geklasseerde) art-deco-interieur zou je hier uren komen zitten om de krant te lezen (die zoals het hoort aan een houten leesstok is vastgemaakt). De donkere lambrisering, de koffie in zilveren filters en de obers met lange schorten katapulteren je naar lang vervlogen tijden. Als je in de zomer op het terras van Brasserie Du Parc zit, heb je geen zicht op zee, maar kun je heerlijk mensen kijken op het drukke Marie-Joséplein. De kaart van dit Oostendse instituut is hemels klassiek: garnaalkroketten, tong meunière, steak tartaar. Hoofdgerechten van 16 tot 24 euro. COLONEL FORT JACODit eigentijdse restaurant mag dan ultranieuw zijn, toch is het nu al een klassieker. Waar vroeger een benzinestation was, creëerden Benoit Vano en Anaïs Droeven een stijlvol restaurant met een 48 stoelen tellend terras. De focus? Vlees, vooral gerijpt vlees dat wordt bereid in een Josper-oven volgens een procedé dat meteen herkenbaar is aan de gegrilde en gerookte tonen. Colonel Fort Jaco is een echte 'rôtisserie' die veel gezinnen kan bekoren, al was het maar door de zondagse formule gebaseerd op een combinatie van gebraden kip, granola en bonen. Een vaste waarde zijn de in rundervet gebakken frieten en de heerlijke groentestoofschotels. Waterloosesteenweg 1405 1180 Brussel colonelbrussels.com Gesloten op maandag. Hoofdgerecht tussen 20 en 32 euro. De hoofdkenmerken van deze typisch Belgische brasserie zijn de tijdloze stijl, het verzorgde interieur en de onberispelijke service. Drie karakteristieken die we mogen verwachten van een zaak die werd opgericht door de familie Niels, vooral bekend van de beroemde filet americain, bedacht door stamvader Joseph Niels in 1924. Diezelfde filet americain staat trouwens nog steeds op het menu. Het authentieke gerecht, waaraan niks werd veranderd, wordt geserveerd met knapperige frietjes en sla, zoals het hoort. Klein minpuntje: op de wijnkaart staat geen enkele natuurwijn.Woudmeesterlaan 2 1170 Brussel augrandforestier.be Elke dag open. Hoofdgerecht 25 euro. CHARLUAntoine Salviat is een levensgenieter die in Brussel bekendstaat als de pleitbezorger van de klassieke Franse brasserie. In Charlu - denk aan fraaie houten wandbekleding en veel geslepen glas - voelt hij zich als een vis in het water. Hij heeft trouwens iets weg van Lino Ventura, de Franse acteur die wist wat lekker tafelen was. Als voorgerecht suggereren we oeuf parfait, royaal voorzien van cantharellen en grote krullen Parmezaanse kaas. Ook de imposante kalfsribbetjes zijn, mede door de tijm, een olfactorische verrukking. Ze worden geserveerd met onberispelijke frieten en vinden een prachtig akkoord in de Cairanne van Jean-Luc Colombo. Als je nog een gaatje vrij hebt, probeer dan zeker de weergaloze îles flottantes, voorzien van een goed gedoseerde, niet te zware Engelse saus. Sint-Jobsesteenweg 676 1180 Brussel resto-charlu.be Gesloten op zondag en maandag. Hoofdgerecht tussen de 20 en 32 euro.BRASSERIE DES FAGNESZoals de naam al aangeeft, is Brasserie des Fagnes allereerst een brouwerij. Hier worden zo'n tien verschillende bieren gebrouwen. Daarnaast is dit decor met de grote koperen kuipen ook de werkplaats van vier bekwame chefs die gespecialiseerd zijn in lokale gerechten en streekproducten. Van half oktober tot eind december is dit de place to be voor wie houdt van wildgerechten zoals reekalf, everzwijn, ree, konijn, haas en fazant. Geen liefhebber van wild? Brasserie des Fagnes serveert ook heel wat andere schotels, van boerenomelet tot gegrilde andouillette uit Virelles. Vaste waarden zijn onder meer het gegrilde hammetje, de rundertartaar 'minute' en de kleine gerechten voor kinderen.Route de Nismes 26 5660 Mariembourg brasseriedesfagnes.com Gesloten op maandag. Hoofdgerecht van 9,80 euro tot 19,50.Dit is waarschijnlijk de beste brasserie van Wallonië. En dat is te danken aan Emilie Fernez, de dochter van chef-kok Eric Fernez, die kan bogen op een stevige reputatie. Het talent zit hier duidelijk in de familie. Ondanks het hedendaagse interieur pakt Le Faitout uit met een kaart waarop de tijd geen vat lijkt te hebben. Hier worden zorgvuldig bereide, ongeëvenaarde klassiekers geserveerd. Zo zijn er de grijzegarnaalkroketten van het huis, gegarneerd met citroen en gebakken peterselie, de filet americain van 300 gram, ter plaatse gehakt en tot in de perfectie gekruid, en de huisgemaakte gehaktballetjes in tomatensaus, met sla, mayonaise en krokante frietjes. De wijnkaart telt zomaar even 250 wijnen. Place de la Résistance 1 7331 Baudour fernez.com/le-faitout Elke dag open. Hoofdgerecht van 15 euro tot 19,50 euro.