Het Belgische succesconcept Le Botaniste is goed voor 500.000 verkochte vegetarische maaltijden per jaar. Recensent Pieter van Doveren proefde of dat terecht is.

' Let food be the medicine' is de slogan, en om de wonderbaarlijke genezing te accentueren, staat er een grote apothekerskast tegen de zijmuur opgesteld. Op de schappen staan geen producten uit de farmaceutische industrie, maar wel kruidenierswaren met een gezondheidsclaim. Aan de andere kant van het middenpad staat de afhaaltoog van marmer en glas. Het eten is er in de breedte uitgestald. Je kunt het op kantoor of ter plekke consumeren. Het meubilair uit de degustatiesalon is opgebouwd uit pastelkleurig formica. Le Botaniste is een feeding station. Bedenker Alain Coumont noemt het zelf een comptoir végétarien en bar à vins naturel. De visionair, die in 1990 in de Brusselse Dansaertstraat met een eerste Pain Quotidien begon, staat aan de basis van een Belgisch succesverhaal met 287 vestigingen in 22 landen. Sinds 2015 zet Coumont zijn schouders onder de ontwikkeling van Le Botaniste. In New York zijn er inmiddels drie vestigingen, net als in ons land (Franklin- en Baljuwstraat in Brussel en Hoornstraat in Gent). Samen zijn ze goed voor zo'n 500.000 vegetarische maaltijden per jaar. De keuken is non-stop open en alle gerechten zijn samengesteld uit hoofdzakelijk lokale producten (dus geen avocado of citroen), die voor 99 procent van biologische oorsprong zijn en glutenvrij. De ingrediënten zijn rauw of op lage temperatuur bereid. Niets is gefrituurd of gegrild. Bij de voorgerechten treft men gevarieerde salades, spreads, hummus en tartaar van rauwe groenten of zeewier. De hoofdgerechten worden geserveerd in een kom, wegen 500 gram en zijn internationaal georiënteerd, zoals chili sin carne, pasta, groentetajine, en tibetan mama met kokoscurrysaus. Wij proefden: door het bereiden en langdurige bewaren op lage temperatuur vervlakken de smaken van de ingrediënten, en dat gaat ten koste van frisheid en textuur.