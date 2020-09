Want ook vleeseters genieten op tijd en stond van een vegetarische maaltijd.

Vlaanderen

ZUPPA

...

ZUPPAZuppa is een gloednieuwe soepbar in het centrum van Hasselt. Elke dag staat hier een selectie verrassende soepen op het menu. Dagelijks is er ook een nieuwe maaltijdsoep met witte bonen, rijst of aardappel die zelfs de grootste honger stilt. In de zomer is er de optie om een koude soep op te lepelen: denk aan een groene gazpacho met erwten en munt, of een knalroze met biet en zure room. Naargelang het seizoen verschijnen er ook extra gerechtjes op het menu, zoals een burrata met bloemen en kruiden of geroosterde courgettes met pittige blaadjes van Oost-Indische kers. Een selectie zelfgebakken patisserie staat te pronken op de toog.Botermarkt 13 3500 Hasselt zuppasoupbar.be Gesloten op woensdag en zondag. Soep tussen 4,50 en 8 euro. Na vele jaren dienst in het Hof van Cleve opende Michaël Vrijmoed zijn eigen restaurant, en intussen heeft deze plek twee Michelinsterren. De chef staat de laatste jaren bekend om zijn groentemenu's, die vegetarisch eten naar een gastronomisch niveau tillen. In het menu 'puur groenten' combineert de chef artisjokken met zwarte look en venkel en maakt hij een peulvruchtenravioli met Japanse smaken als yuzu en sanchopeper. Ook à la carte kun je vegetarische gerechten kiezen, zoals een geroosterde bloemkool met frisse kaffirlimoen en cashewnoten. Vlaanderenstraat 22 9000 Gent vrijmoed.be Gesloten op zaterdag, zondag en maandag. Viergangenmenu 85 euro. De favoriete frituur van menig Antwerpenaar. Alle kroketten zijn huisgemaakt, net als de tartaarsaus en het stoofvlees. En de frietjes? Die worden gebakken zoals het hoort: goudgeel en net krokant genoeg. Vegetariërs en vegans komen hier aan hun trekken met tal van veggie/vegan frituursnacks en de frieten worden gebakken in plantaardig vet. Bij Chips proef je de plantaardige Beyond Burger, vegan bitterballen, no-chickennuggets of avocado-fingers: gepaneerde en gefrituurde reepjes avocado. Ook de sausjes vind je hier in vegan varianten. Sint-Antoniusstraat 35 2000 Antwerpen chips.be Maandag en dinsdag gesloten. Frituursnacks tussen 2,50 en 7,50 euro.De zusjes achter het populaire vegan restaurant Wild Project gingen in zee met het Belgische jeansmerk Eat Dust. In de nieuwe flagshipstore in de Antwerpse Volkstraat brouwen de Wild-chefs lekkere koffie (enkel met plantaardige melk) en bakken ze vegan gebak, zoals hun nu al legendarische tahinkoekjes met opgelegde citroen. Tijdens de lunch kun je er neerploffen aan de bar of aan een van de tafeltjes in de grote vitrine. Alles op tafel is huisgemaakt, ultravers en gezond. Nip van een zachte komkommergazpacho, proef van een rokerige auberginesla met krokant brood of duik in een farmer's plate vol groenten in alle kleuren. Ook het ontbijt is hier niet te versmaden. Volkstraat 2 2000 Antwerpen wild-antwerp.com Maandag en dinsdag gesloten. Gerechten tussen 5 en 11 euro. Lento is een vaste waarde bij de liefhebbers van de plantaardige keuken. Eigenaars Tekla en Yolan misten de gastronomische restaurantervaring toen ze besloten om plantaardig te beginnen eten. Hun missie is dan ook tonen dat vegan dineren bourgondisch en verrassend kan zijn. Bij Lento kies je voor een menu van drie of vier gangen, dat wisselt met de seizoenen en inspiratie van de chef.Zuivelmarkt 34 3500 Hasselt lentohasselt.be Zondag en maandag gesloten. Driegangenmenu 26 euro. Jonas en Laurence Haegeman, broer en zus, namen de keuken over van het familierestaurant dat hun ouders ruim twintig jaar geleden oprichtten. Zij sturen de gerechten in een pure, natuurlijke richting. Alle gerechten doen hier licht aan - in plaats van een klassieke saus gebruikt het duo liever een zelfgemaakte bouillon. Wie het groentemenu kiest, eet volledig vegetarisch. Er verschijnen dan bordjes met gepofte prei, fris ijzerkruid en pistache of courgette met gefermenteerde worteltjes en limoenjus op tafel. Kasteelstraat 5 9660 Brakel devijfseizoenen.be Maandag en dinsdag gesloten. Driegangenmenu 50 euro. Wanneer Kris De Roy en zijn souschef Sylvester Schatteman 's ochtends het licht aansteken in de keuken, zijn ze al een paar uur in de weer geweest in hun poldertuin, waar ze groenten en kruiden kweken voor hun restaurant. Hofke van Bazel ligt aan de rand van de Kruibeekse polder. Een natuurgebied op een boogscheut van Antwerpen, slechts van de stad gescheiden door een charmant veerpontje. Hofke van Bazel staat bij gastronomen bekend om zijn liefde voor groenten. In 2017 kregen ze het label 'Beste groenterestaurant van België'. Twaalf jaar geleden pionierde het restaurant door een volledig vegetarisch menu aan te bieden. Koningin Astridplein 11-13 9150 Bazel hofkevanbazel.be Gesloten op zaterdagmiddag, maandag en dinsdag. Driegangenmenu 65 euro. CANTINECantine huist in een witte, brutalistische ruimte, ontdaan van alle franje. De kale, magazijnachtige ruimte wordt geaccentueerd door elf pilaren, alsof alles perfect in scène werd gezet. Slechts enkele tafels, hier en daar een kamerplant, transparante doeken, naakte buizen en leidingen... En het menu? Dat bestaat uit een aanbod broodjes en gerechten met een vegetarische insteek, als ze al niet volledig vegan zijn. Voor zes euro heb je al een boterham met avocado en ultraverse kaas. Overheerlijk is de dikke snee bruin brood bestrooid met gomasio (een mengsel van geroosterde sesam en zeezout) en fijngehakte bieslook. Voor de finishing touch zorgt een schijfje limoen, om alles naar wens te verfrissen. Een streling voor het gehemelte. Anspachlaan 65 1000 Brussel eatatcantine.be Zaterdag en zondag gesloten. Gerechten tussen 9 euro en 15 euro. Nicolas Decloedt is gefascineerd door groenten en maakte naam met zijn gastentafel in Jette. Sinds enige tijd zet hij zijn beste beentje voor in een voormalig theesalon met een opvallend barok interieur. Het etiket 'vegetarisch' zou dit restaurant oneer aandoen. De gerechten veranderen geregeld, volgens de seizoenen en de impressionistische verbeelding van de chef, die een hechte band heeft met alles wat groeit en bloeit. Ceviche van lichtgelakte rode biet met mierikswortel, geroosterde bloemkool opgefrist met een bierreductie of rodekool met appelen in een lenterolletje. Bij dit alles hoort een authentieke sourcing, met vergeten groenten zoals yacon (appelwortel) of paarse schorseneren, maar ook met groenten van kwaliteitsleveranciers zoals Le Monde des Mille Couleurs van Dries Delanote uit Ieper. Vergniesstraat 2 1050 Elsene humushortense.be Gesloten op zondag, maandag en dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag. Viergangenavondmenu 39 euro. Pasta Madre is strikt genomen geen vegetarische pizzeria, maar heeft zonder twijfel veel te bieden wat de vegetariërs kan bekoren. Een pluspunt is alvast dat deze pizza's - volgens onze smaakpapillen de beste van Brussel - gemaakt zijn van natuurlijke zuurdesem op basis van most van Cantillon-lambiek. De locatie, op de begane grond van het oudste hotel van de hoofdstad, is vrij luidruchtig maar best gezellig, conform de eigentijdse visie van Pasta Madre op de pizzacultuur. Wat de drankakkoorden betreft wijzen we nog op de mooie bierkaart, met een originele, uitgekiende selectie van de hand van de eigenaars van Moeder Lambic. Rouppeplein 10 1000 Brussel pastamadre.be Alleen 's avonds open. Gesloten op zondag en maandag. Pizza van 9 tot 15 euro. Dit Brusselse restaurant draagt de naam van twee zussen van Taiwanese origine, Liu en Lin. Na een tussenstop in Leuven zetten ze voet aan wal in Brussel. Hun concept is gebaseerd op de gerechten die in de straten van Taipei worden aangeboden, maar dan zonder dierlijke eiwitten. Het is duidelijk dat ze er alles aan doen om de carnivoren te overtuigen. Hoe? Door ze te verleiden met sluwe gerechten die de illusie van vlees en vis creëren. Kortom, dubbelzinnige benamingen, zoals Crispy Chicky Bowl, Calamares Rings, Kroepoek en Prawn Tempura, allemaal met 100% plantaardige ingrediënten, zoals konjaku-algen, op zoete aardappel lijkende taro-wortelen of tofoe. Puur én lekker. Hoogstraat 20 1000 Brussel 02 455 08 30 liulin.be Maandag en dinsdag gesloten. Hapjes vanaf 6 euro, gerechten vanaf 12 euro. CRAQUAGENamen is een bruisende stad, en Craquage is een bruisende plek. Op een oppervlakte van 400 m2 maak je kennis met een fascinerend concept gebaseerd op drie toonbanken (twee voor voeding en een voor dranken), waar wisselende chefs (van restaurants maar ook van foodtrucks) gedurende een bepaalde periode hun creaties aanbieden. De vegetariërs worden daarbij niet vergeten. Zo zijn er de stracciatella om te delen, de taco's en de dal van linzen met koriander. Ook de veggie poké valt in de smaak. Deze royale kom rijst, gegarneerd met felgele rapen en citroenpartjes, combineert op schitterende wijze reepjes ingelegde gember, sesam, komkommer, wasabi-pinda's en yuzusaus. Het pluspunt? Elke maand biedt Alfonse, de lokale meester-barman, twee bijpassende cocktails aan, geïnspireerd op de creaties van de chefs. Rue du Beffroi 2 5000 Namen craquage.be Zondag en maandag gesloten. Bordjes om te delen vanaf 9 euro. Een typisch vrouwelijke keuken bestaat wellicht niet, of toch niet in de zin dat we ze blindelings zouden herkennen. Wie in België echter op onovertroffen wijze de vrouwelijke keuken belichaamt, is Arabelle Meirlaen. Haar composities geven blijk van een overweldigende sensibiliteit, met zo'n intensiteit dat je ze bijna voelt trillen op de tong. De chef zelf omschrijft haar aanpak als instinctief. In het hart van haar keuken nemen groenten en planten een centrale plaats in. Een unieke ervaring is haar plantaardige menu. Let op: deze explosie van smaken en kleuren wordt alleen op donderdag- en vrijdagmiddag geserveerd. Chemin de Bertrandfontaine 7 4570 Marchin arabelle.be Gesloten op maandag, dinsdag, woensdag, zaterdagmiddag en zondagavond. Menu 50 euro.