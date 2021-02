Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je hier.

STOOF

Kessel-Lo

...

Kessel-LoEen dampende pizza uit een gloeiend hete houtoven komt wel heel dicht bij wat de ideale takeawaymaaltijd zou kunnen zijn. Bij Stoof is dat oud nieuws, want zij runden tot voor kort een succesvolle artisanale pizzacatering over het hele land. In de huidige omstandigheden werd besloten om het atelier aan het thuisfront om te bouwen tot een tijdelijke, permanente catering. Met een strakke planning en strikte afhaalmomenten bevoorraden ze zo het halve Hageland van 'Gewoon goei pizza's met goei ingrediënten'. Het menu met onder meer een versie met bleu d'Auvergne en peer vind je op de website, bestellen en afhalen doe je van donderdag tot zondag. Ga je graag thuis zelf aan de slag, dan kun je er ook gerezen bolletjes deeg bestellen. pizzastoof.beTorhoutTerwijl sommige restaurants wat downsizen of toch minstens iets voorzichtiger te werk gaan, lijkt Bassud alle registers open te trekken. Naast de bijna obligate aperitiefbox, bieden zij behalve een driegangenmenu wekelijks een gevarieerd assortiment van huisbereide kroketten aan. Een portie van vijf minikroketjes met handgepelde garnalen of een stevige vol-au-ventkroket van hoevekip: voor iedere honger wat wils. Verder vind je tal van extra's op de onlinekaart: een velouté van mosselen of een portie verse madeleines. Zelfs een selectie huisbereide aperitieven behoort tot de mogelijkheden. De uitgebreide info vind je op de overzichtelijke website en de praktische afhandeling gebeurt via het Resengo-platform. bassud.be AntwerpenHet getuigt van branie en wilskracht om net op dit moment een nieuw restaurant uit de grond te stampen. Chef Koen Lenaerts en partner Niki Van Sant popelen evenwel om eindelijk hun zaak te openen. Hij deed ervaring op in gerenommeerde keukens, zoals bij Veranda en Lewis, terwijl zij bij Bun de zaal in handen had. Nage zal een intieme bistro met een frisse productkeuken worden. Koen zal in de keuken staan en Niki zal ons bedienen. However, voorlopig niets van dit alles, maar wel een smakelijk take-awayaanbod om thuis op te warmen. En omdat Valentijn ons weer allemaal op snelheid zal pakken, staat dat menu ook al online. Alle info vind je voorlopig alleen op de Instagram-pagina van Nage. instagram.com/restaurantnage/ Gent Uit nostalgie naar de gezellige keuken van grootmoeder begon Pieter Bosmans enkele jaren geleden makkelijk op te warmen ovenschotels aan huis te leveren. Eerst vanuit Nazareth, wat later in Wondelgem en nu al een tijdje in Gent. Elke week een handvol gerechten, 'lekkere, volle maaltijden'. Geen hippe fusion maar wel lasagne bolognese of gehaktschotel met prei. En een wekelijks soepje vooraf, als de rest onvoldoende zou blijken. Op de website vind je naast het menu ook de ingrediëntenlijst, de mogelijke allergenen en de ideale manier om je gerecht op te warmen. Een avondmaal bestellen was zelden makkelijker. indenoven.be