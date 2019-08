Restaurant Bartholomeus houdt het voor bekeken. Na 25 jaar willen de eigenaars 'aan een nieuwe culinaire realisatie' werken.

Een Facebook-bericht zet de culinaire wereld op zijn kop: Bart en Sandra Desmidt van restaurant Bartholomeus kondigen immers aan te stoppen met hun sterrenzaak. 'Het was een zware beslissing om te nemen, maar ze is zeer weloverwogen gemaakt met ons gezin, ons gevoel en onze kernboodschap in gedachten.'

Nieuw verhaal

Dat er nu een einde komt aan Bartholomeus, dat al 25 jaar een vaste waarde is in Knokke-Heist en bekroond werd met twee Michelin-sterren, betekent echter niet dat het koppel haar gastronomische ambities wegstopt, integendeel. 'We willen terug naar de essentie van het koken. In ons nieuwe verhaal zal dan ook alles draaien rond eenvoud en kwaliteit. Simpel, maar goed, zoals we het zelf graag hebben.'

In het voorjaar van 2020 heropent de zaak in hetzelfde pand, maar wel volgens een nieuwe formule. Dan zullen er telkens slechts een vijftiental klanten kunnen eten, die bediend worden vanuit een open keuken in midden van de zaak. 'Zo willen wij elk product, elk gerecht met veel gevoel en respect overbrengen naar een beperkte groep gasten.'

Bartholomeus serveert zijn laatste couverts op 16 december. Wie er nog wil gaan eten, wacht dus beter niet meer te lang met reserveren.