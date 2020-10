Eerlijke gerechten in een authentieke bruine kroeg bij The Wan & Only in Gent. (****)

In volle coronatijd besliste het team achter de Gentse gastro-bistro Bodo - Lore Moerman en Robbe Kerkhove - een nieuwe onderneming op poten te zetten. Van lef gesproken. Ze namen het volkscafé De Wan over, waar al drie generaties lang pinten werden getapt door dezelfde familie. De Wan werd omgevormd tot The Wan & Only. Omdat het vierhonderd jaar oude café ook weleens het oudste café van Gent genoemd wordt, wilden Lore en Robbe zoveel mogelijk van de oldskool charme behouden: de houten tafels, de toog en barkrukken zijn allemaal intact en de frisse, vers getapte pintjes blijven verkrijgbaar tegen een democratische prijs (2,20 euro). Het verschil: je kunt er nu ook dagschotels krijgen, zoals mosselen met friet, steak tartaar, garnaalkroketten, spaghetti bolognese of een salade met geitenkaas. Omdat het een mooie nazomeravond is, willen we graag op het terras zitten. Alle tafels buiten zitten vol, maar in een handomdraai wordt een extra tafeltje voorzien. Een voorbode van de uiterst attente bediening die we de hele avond mogen ervaren. Aperitieven op dit levendige hoekje, waar trams, bussen, auto's, fietsers en voetgangers door elkaar krioelen, doen we met een picon vin blanc (6,50 euro). Als voorgerecht delen we een duo van garnaal- en kaaskroketjes (15 euro). Krokante, smakelijke kroketten die geserveerd worden met een verse, krokante salade. Daarna komt er een grote pot mosselen met witte wijn (24 euro) met een lekker zurige mosselsaus en een zuivere, verse steak tartaar (21 euro) met een portie handgeklopte mayonaise, die snel moet worden aangevuld wegens overheerlijk (zonder supplement). Als dessert vragen we een frisco - een ouderwets ijsje wordt ons aan tafel gebracht in zijn verpakking: pure nostalgie. The Wan & Only is een charmant eetcafé waar je in een authentieke bruine kroeg verse, eerlijke borden voorgeschoteld krijgt voor een correcte prijs. Het soort etablissement dat je graag dichtbij hebt om naartoe te vluchten als je zelf niet de keuken in wilt duiken.