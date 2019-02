Takumi Ramen in Antwerpen: typisch Japanse snackbar met uitgebreide noedelsoepkaart

Een langverwachte ramenshop heeft de deuren geopend op de Antwerpse Marnixplaats. Liefhebbers van het populaire Japanse gerecht anticipeerden al een tijdje op de komst van Takumi naar België. De Japanse ondernemer Haruhiko Saeki opende de eerste vestiging van Takumi in Düsseldorf in 2007. Hij miste zijn stomende kom ramen zodanig dat hij zijn beste vriend, Kenjiro Komatsubara, overtuigde om zijn ramenshop in Tokio achter te laten en naar Duitsland te komen om samen met hem het restaurant op poten te zetten. N...