Een snelle lunch in een kommetje of samen gerechtjes delen: dit nieuwe restaurant combineert verschillende concepten uit de Aziatische keuken. (**)

Op sociale media viel er alvast niet naast te kijken: er is een nieuw Aziatisch geïnspireerd restaurant geopend in Antwerpen. Een mogelijke verklaring voor de hype is de jonge vrouwelijke chef Yuki Kimura, een Belgische met Japanse roots die tot voor kort samen met Kobe Desramaults achter de potten stond bij Chambre Séparée. De sprong van een sterrenkeuken naar een casual concept is prikkelend en noopt tot nader onderzoek. De lunchkaart is een samenraapsel van gerechten uit Azië - of nog specifieker uit 'het hoefijzervormig gebied rond de Stille Oceaan' zoals in het concept wordt verduidelijkt. Mijn geografisch inzicht is altijd miserabel geweest, dus ik ga ervan uit dat het aan mij zal liggen dat ik nog nooit van deze zogenaamde Ring of Fire heb gehoord. Het geeft de chef in elk geval de kans om met losse teugels door alle smaken van het continent te draven en ze te mixen met lokale ingrediënten als warmoes of noordzeekrab. Voor de lunch worden alle gerechten als 'bowl' geserveerd met een portie witte rijst of noedels. 's Avonds transformeert dit restaurant tot een sharingconcept en krijg je alle gerechten in pure vorm op tafel samen met een grote kom rijst. De 'Lady Boy' (18 euro) is een kom met witte rijst, lamsgehakt, veel chilipeper, warmoes en koriander. Krachtig op smaak is dit gerecht ideaal voor een snelle lunch. De noedels met eend (18 euro) smaken een tikje duister, met aardse smaken van boekweit, paddenstoel en hoisin. De eend is lekker crispy, maar mist een beetje sappigheid. Het concept van Sticks and Bowls wordt binnenkort ook uitgerold in Leuven. Het tikje anonieme van dit soort concepthoreca zal voor sommigen een troef zijn en voor anderen een afknapper. Wat zeker is: bij Sticks and Bowls eet je correct en word je vriendelijk bediend. Dat maakt het tot een uitgelezen plek voor een snelle hap vooraleer je naar een van de naburige theaters trekt.