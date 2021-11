Chef Hermes Vanliefde van restaurant Orange District tovert bijzondere gerechten uit zijn mouw met focus op kraakverse seizoensproducten. ****

Na de coronacrisis vervelde het Brugse restaurant Rock-Fort na twintig jaar tot drie nieuwe concepten. Op de gelijkvloerse verdieping is een takeawaydelicatessenzaak (Glocal), daarnaast een informeel sharingrestaurant met seizoensgebonden producten (Teasers), maar wij beklimmen de trap naar de eerste verdieping voor het fine dining-restaurant Orange District, waar chef Hermes Vanliefde achter het vuur staat. Er wordt bij Orange District één menu geserveerd, met vier of vijf gangen (60 of 75 euro). Lekker brood, zoute boter en een frisse hummus met huisgemaakte broodstengels doen het goed bij een krachtig glas champagne van huis Jacquesson (15 euro) en een gelaagde (en niet te zoete!) alcoholvrije negroni (6 euro). Alle gerechten die volgen gaan verder op dit elan. Een zachte, zoete krabsla van verse noordzeekrab wordt gevolgd door een genereus stuk tarbot met prachtige handgepelde garnalen en een schuimige crème van aardappel: beide simpel en overheerlijk. Er volgt een tussengerecht van perfect gegaarde langoustines: de sappige schaaldieren zijn verrassend geserveerd met frisse en knapperige selder en zoete tomatenconfit. Daarna komt het hoofdgerecht op tafel in een royale portie: gebraden patrijs met stemmige herfstgarnituren: een verfijnde zuurkool van spitskool, paddenstoelen en crosnes (kleine schattige knolletjes die ook wel Japanse aardappel worden genoemd). De roomsaus die erbij komt, is diep en krachtig van smaak, maar weerom niet te zout of overheersend: hier proef je wat je eet. Intussen loopt de intieme eetzaal vol en ontstaat er een aangenaam geroezemoes. Het dessert sluit klassiek en in stijl af: een klein chocoladetaartje met schuimig karamelijs en gestoofde peer. Alweer niet te zoet en perfect in balans. Het woord 'puur' is vreselijk uitgehold, maar toch weet ik geen beter woord te vinden om deze keuken te omschrijven. Wij zijn absoluut fan van de nieuwe gedaante van Rock-Fort. De aangenaam klassieke, speelse en lichte keuken is van uitzonderlijk niveau en de maître heeft ons hart gestolen. Van het gul bijvullen van het glas champagne tot het extreem flexibel zijn met diëtaire wensen: bij deze gastheer ben je in goede handen.