Haal je beste tafellinnen boven en het schoon servies uit de kast: bij deze eetadressen kan je dat meergangenmenu voor kerst gewoon afhalen. Discretie verzekerd.

Als er al een gouden randje zit aan de pandemie is het toch wel de opmars van prima takeawayadressen. Knack Weekend gaat graag en veel op restaurant, zo graag zelfs dat we ook voor onze festiviteiten graag beroep doen op professionals. Gelukkig ontdekten we in het voorbije anderhalfjaar genoeg restaurants waar je dat feestmaal kant-en-klaar kan gaan oppikken. Een selectie.

Geluk in bakjes: hoe corona de wereld van takeaway veranderde

Fleems, Dendermonde

© Fleems

Heems startte als gastronomisch pop-upproject van drie bevriende freelance chefs en dat bleek voor herhaling vatbaar. Voor de feestdagen trekken ze alle registers open voor een kerstmenu van vier of vijf gangen met mogelijkheid tot uitbreiding met enkele aperobites.

Sir Kwinten, Gooik

© Sir Kwinten

De verfrissende seizoenskeuken van het jonge team sprong al meermaals in het oog en dat doet ook hun takeaway. Zowel voor het kerst- als nieuwjaarsmenu voorzien ze 4 of 5 gangen. Je kan uitbreiden met hapjes, huisgemaakt brood, aangepaste wijnen en een selectie van kazen.

Resto 136, Hoogstraten

© Resto136

Resto 136 is een B&B én buurtbistro met eigentijdse kaart. Het restaurant neem dat buurten erg letterlijk en voorziet de volledige Noorderkempen van verfijnd voedsel. Ook voor kerst en nieuw bestel je via de website en haal je het lekkers (inclusief handleiding) ter plaatse af. En er wordt tevens aan de kleinere feestgangers gedacht.

Couvert Couvert, Heverlee

Ook het heerlijke Couvert Couvert voorziet een uitgebreid kerst- of nieuwjaarsfestijn met hapjes en keuzeopties. Brood en handleiding inbegrepen. Je kan ineens ook wijn en champagne oppikken.

De Vijf Seizoenen, Brakel

© De Vijf Seizoenen

Laat je beste borden maar in de kast: De Vijf Seizoenen in Brakel levert de takeawaygerechten mooi gedresseerd af op fijne porseleinen borden. Ze hebben zelfs aan de vegetariërs gedacht met een afzonderlijk gastronomisch vijfgangenmenu rond groenten.

Fish.Inc, Leuven

Wie in de buurt van Leuven woont en snakt naar een portie oesters of een garnaalkroket, kan dat vanuit zijn luie zetel bestellen en aan de deur laten leveren dankzij Fish.Inc. In deze periode van het jaar vind je ook een feestmenu in hun webshop én enkele exclusieve toppers.

Hertebos, 's-Gravenwezel

© Hertebos

Yoshi Mariën en Yasmine Bogaert turnden het bekende Hertebos om in een buurtbistro met opgefriste, eigentijdse kaart. Van die kaart kun je ook telefonisch bestellen, voor de feesten is er uiteraard een aangepast afhaalmenu.

Van Mechelse koekoek tot huisgemaakte kimchi: drie speciale afhaaladresjes

Kiss the Chef, Oostende

© Kiss the Chef

De zaak opende tijdens de algemene sluiting van de horeca en stortte zich daarom meteen op takeaway. Chef Juen stelde speciaal voor de eindejaarsfeesten een Kiss the XMAS & NY box voor twee personen samen. Bestellen kan enkel via de telefoon.

Tête Pressée, Sint-Michiels Brugge

Chef Pieter Lonneville bedacht jaren geleden dat een traiteurzaak aan je restaurant koppelen misschien wel slim zou kunnen zijn. Dat bleek visionair. Je bestelt thuis en kiest een afhaalmoment of laat je feestmaal thuis leveren.

Van pittige woks tot Japanse snacks: drie verrassende takeawayadressen

Le Homard et La Moule, Bredene

Chef Donald Deschagt stelt een boeiend aanbod samen voor wie zijn passie voor de Noordzee deelt. Het restaurant sluit tijdens de feesten maar maakt dat ruimschoots goed met een speciale Feestbox, gevuld met een feestelijk eindejaarsmenu en een handleiding die geen extra werk belooft. Liever enkel kreeft? Dan is er de Lobsterbox.

Vliegend Tapijt, Kortrijk

Sinds enkele jaren zorgt Felix François voor een nieuwe wind in het populaire restaurant in Kortrijk dat hij overnam van zijn ouders. Hij vertaalt zijn verfijnde bistrokeuken vol frisse accenten in een takeawaymenu voor kerst.

Coeur Catering

De cateraar van de Gentse rooftopbar Gaston pakt ook dit jaar uit met een groots opgezet viergangenmenu dat je met alles erop en eraan in huis kan halen. Ook een volwaardig vegetarisch feestmenu is beschikbaar.

Cuichine, Antwerpen

Zin in een Aziatisch geïnspireerde feesttafel, gevuld met Kantonese klassiekers van het Zurenborgse Cuichine? Hun Christmas Box bestel je online en draait rond hun befaamde Pekingeend. De box komt met de waarschuwing dat je toch ook zelf even je keukenschort zal moeten aantrekken.

© Foodbag

Toch liever zelf aan de slag? Knack Weekend ging aan de slag met deze feestelijke maaltijdboxen. Feestelijke foodbox: vier maaltijdboxen met een eindejaarsmenu uitgetest

