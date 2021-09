Onze recensente krijgt het warm noch koud van het Gentse restaurant Wabi & Sabi.

Wabi & Sabi is de nieuwe zaak van horecaondernemer Peter Vyncke (onder meer bekend van Volta) en zijn zoon Arthur. Wabi is de naam van het restaurant en Sabi die van de bar in het aanpalende pand. Als wij op zondagavond arriveren is de bar gesloten, maar kunnen we op het terras van het restaurant aperitieven in het fotogenieke centrum van Gent. We drinken een glas elegante en krachtige crémant uit de Jura (7,50 euro) met de ondergaande zon die weerspiegelt op het water: locatie-game on point. Bij Wabi eet je een menu van zes gerechten met 'invloeden van over de hele wereld'. Het menu kun je met vlees en vis (46 euro) of enkel met groenten (44 euro) bestellen. Eerst krijg je drie koude gerechten samen op tafel en daarna drie warme. Dit zorgt voor een goed tempo en een ongedwongen sfeer. De eerste drie gerechten zijn een tartaar van kalfsvlees met een zilte ansjovisdressing, een tomatensalade met zeekraal (waarbij ik me het hoofd brak over waarom er geen mooie nazomertomaten waren gebruikt, maar generieke kerstomaten) met een lekkere ponzu-vinaigrette en een frisse interpretatie van gado gado met knapperige boontjes en een subtiel pindaschuim. Bij de warme gerechten komt een heerlijke ravioli gevuld met lamsvlees, een fetacrème en een zure dressing: een topgerecht. Daarna proef ik nog een Thaise bereiding van zeeduivel met witloof en een uit de kluiten gewassen stuk geroosterd beenmerg met een Mexicaanse relish. Hoewel ik oprecht heb genoten van het lamsgerecht en de andere gerechten ook erg correct waren, voel ik me opgelaten en eerlijk gezegd serieus overprikkeld: al deze sterke smaken en uiteenlopende bereidingen zijn véél om te verteren. Het eten is prima in orde, de bediening is genereus en kundig en toch word ik warm noch koud van Wabi Sabi. Misschien voelt het te veel als een concept? Of is het brute, donkere en eclectische interieur mij te bedacht? Huiver ik intuïtief bij een keuken die zoveel stijlen mixt en de wereld door één trechter op het bord duwt? Ik mis een ziel en persoonlijkheid. Ik wens Wabi & Sabi de tijd om de veelheid uit te puren en uit te groeien tot een authentiekere plek. Hiervoor is de knowhow, zowel in de zaal als in de keuken, aanwezig.