Restaurant Vier in Kortrijk: pure smaken, wars van franjes, in een historisch pand

Voor een tafeltje bij Vier moet je weken op voorhand reserveren. Chef-kok Sebastien Ghyselen en zijn vrouw An Van Ammel slagen erin om het hoofd koel te houden. Plaats van gebeuren is het voormalige Sint-Vincentiusziekenhuis, dat eigendom is van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK). In afwachting van een nieuwe bestemming kregen Bas en An de toestemming om de kloostergang en refter vier jaar lang als restaurant uit te baten. De akoestiek werd aangepast en er kwamen cirkelvormige plafondlampen en...