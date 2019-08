In restaurant Dôme in Sint-Genesius-Rode geniet je van gezonde, smakelijke gerechten op basis van seizoensgebonden lokale producten. (***)

In november vorig jaar opende aan de rand van het Zoniënwoud het gezondheidscentrum Dôme, met een gelijknamig restaurant. Er werd drie jaar gewerkt aan de realisatie van dit bijzondere project, waar het natuurlijke evenwicht van lichaam en geest centraal staat. Het pronkstuk is een grote koepel, die vanbuiten begroeid is met planten en binnen een groot en magisch bad met behandeld water heeft.

