Bij restaurant Barge wordt modern gekookt en gedronken voor verteerbare prijzen. (****)

Het getuigt van moed en visie om in deze oude, Brusselse groothandelsbuurt, die lang de Buik van Brussel was, een trendy gastronomisch restaurant op te starten. Het restaurant neemt de benedenverdieping in van een hoekhuis. De façade is van glas, de muren van brute baksteen, de bar van beton en de vloer van graniet. Het meubilair in hout en staal is basic. Alle aandacht wordt naar spijs en drank geleid.

Barge is een culinair avontuur van Barbara Hoornaert en Grégoire Gillard. De twee deden kennis op in het Waalse toprestauant L'Air du Temps, waar Grégoire vier jaar kluste en vertrok als de souschef van grootmeester Sang-Hoon Degeimbre. Barbara was daar sommelier. Voor mensen die zin hebben om maar één of twee gerechtjes te eten, is Barge het verkeerde adres. A la carte eten is er uitgesloten. 's Middags is er een driegangenlunch voor 28 euro, 's avonds heeft men de keuze uit een menu van vier gangen (44 euro) of vijf (55 euro). Eten in Barge is nooit een corvee. Verveling is uitgesloten, want de gerechtjes boeien en behagen. Op tafel kwam een wachthapje in de vorm van kroepoek van ui en emulsie van shiitake, waarna er in huis gebakken zuurdesemspeltbrood met geklopte algenboter werd aangeboden.

De chef presenteert persoonlijke, licht verteerbare bereidingen met frisse, natuurlijke smaken.

Wij kozen het viergangenmenu. Bietenvariaties stonden centraal in een bereiding met bonito, krokant gesouffleerde rijst, shisosaus en bramenconfituur. Het geheel was zoet en merkwaardig genoeg ook lekker! Gerookte paling, dunne plakjes rammenas, kombu, agressief smakende rauwe preiringen en mousse van prei waren, zoals dat tegenwoordig hoort, kunstig aan een kant van de bordspiegel geschikt. Het succulente vlees van rosé gebraden lam werd aan tafel overgoten met vleesjus en combineerde de chef met couscous, geroosterde groene paprika, huisgemaakte ketchup en puree van... klimop. Wij drukten op de paniekknop en vertelden Barbara dat klimop giftig is. Even later kwam zij verontwaardigd uit de keuken met de melding dat de chef had gekozen voor een veilige soort. Aarzelend proefden wij van de puree, die bitter was, waarna wij veiligheidshalve besloten om de klimop onaangeroerd te laten.

In Barge gaat de kok inventief te werk. Hij presenteert persoonlijke, licht verteerbare bereidingen met frisse, natuurlijke smaken. Dezelfde benadering treft men bij de sommelier, die put uit een internationaal assortiment natuur- en biowijnen. Met of zonder klimop, Barge is een positieve nieuwkomer, waar modern wordt gekookt en gedronken voor verteerbare prijzen!

Zondag en maandag gesloten.

Barge Type keuken: modern, puur. Sfeer en geluid: aangenaam, hoewel het er rumoerig aan toe kan gaan. Rekening: lunchmenu 28 euro, avondmenu 44 en 55 euro, wijn zo'n 7 euro per glas. Ieperlaan 33, 1000 Brussel - 02 425 73 60 - Bargerestaurant.be