Smakelijke en verzorgde gerechten met kraakverse producten bij restaurant Ambacht. (***)

Voor een maandagavond was het druk in de eetzaal van restaurant Ambacht. Was al dat volk afgekomen op het verrassingsmenu van drie gangen, voor de maandagavondprijs van 46 euro? De prijzen van de à-la-cartegerechten laten zien dat Ambacht niet het goedkoopste restaurant is en op zaterdagavond serveert men er enkel het Menu Ambacht. Wil je goedkoper kennismaken, dan is er op weekdagen een lunchformule (28 of 35 euro).

...