Chef Nick Bril nodigt de 28-jarige chef Matthijs Mannaerts uit om drie maanden lang een pop-up te openen in de Upper Room Bar van sterrenrestaurant The Jane in Antwerpen.

In zijn thuisrestaurant Hemmat in Kapellen serveert Mannaerts in een huiselijke sfeer pure smaken, gebaseerd op de Scandinavische keuken. De eigen stempel die daaruit ontstaat, ving de aandacht van Nick Bril, de chef van de Antwerpse tweesterrenzaak The Jane. Die nodigt Mannaerts nu uit om op de eerste verdieping drie maanden lang zijn eigen culinaire verhaal te komen vertellen.

Matthijs zal de huiselijke sfeer van Hemmat ook in de Upper Room Bar creëren: een open keuken waar je in een ongedwongen sfeer alles van begin tot eind kan volgen. 'We willen het gezellig en ongedwongen houden. Het wordt een culinaire ontdekkingstocht waarbij alle zintuigen geprikkeld worden', vertelt de jonge chef.

null © Elisah Van Den Heuvel

Matthijs koos voor een menu met vier of vijf gangen aan 75 of 89 euro per persoon, met gerechtjes waar Hemmat bekend voor staat: een pure keuken met seizoensgebonden, gebalanceerde en onweerstaanbaar lekkere combinaties waarbij het product centraal staat. Op het menu staan onder andere makreel met daikon en ponzu, zeebaars met atjar en puri en kalfswang met schorseneer en Oud Groenendaal.

Pop-up Hemmat Open van donderdag tot en met zondag voor lunch en van donderdag tot en met zaterdag voor diner. Je kan er terecht van 17 februari tot en met 8 mei. Reserveren kan via de website van Hemmat.

