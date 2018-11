Old Boy in Brussel: modieuze Aziatische bistro met comfortfood om te delen

Brussel had blijkbaar nood aan dit moderne, Aziatisch geïnspireerde restaurant, want sinds Old Boy de deuren opende, wachten klanten geduldig buiten op het voetpad tot er een zitje vrijkomt. Het wachten op een vrij tafeltje duurt meestal niet lang, want eten in Old Boy gaat supersnel: meestal ben je in een uur tijd weer buiten. Wij kwamen met zijn drieën en ons werd aangeraden om twee à drie gerechtjes per persoon te kiezen.

...