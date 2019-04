Van superette naar restaurant tot hedendaags eetcafé: Den Druiventros in de Antwerpse Kerkstraat heeft al verschillende gedaanten gekend. Nu staat er opnieuw een metamorfose op de agenda.

Vanaf 27 april dit jaar zal een oude begrip in de Antwerpse Willibrorduswijk, Den Druiventros, herrijzen uit zijn assen. De buurt miste een plek waar je ongedwongen kan binnenlopen om iets simpel te eten of drinken, dus het was niet lang zoeken naar een nieuwe invulling van het vorig jaar ter ziele gegane Restaurant Jaro. . Het restaurant droeg daarvoor jarenlang de naam Den Druiventros en was een echt begrip in de buurt.

Het team van restaurant Brutal, gelegen aan de overkant van de straat, besloot om er een nieuwe uitdaging bij te nemen en het verhaal van Den Druiventros verder te zetten: 'Op deze manier willen we ons steentje bijdragen aan het bruisende leven in de wijk. In Den Druiventros serveren we vanaf eind april dagelijkse kost mét een vleugje nostalgie. We combineren de smaak van Vlaamse klassiekers met de gezelligheid van de Willibrorduswijk.'

Wat je kan verwachten in Den Druiventros: dagelijkse kost op een laagdrempelige manier en aan democratische prijzen. Op de menukaart staan echte Vlaamse klassiekers als witloof in de oven of worst met stoemp. Voor de vegetariërs schaft de pot iets exotischer. 'Lekker tafelen zoals thuis, daar gaan we voor.'