In Antwerpen lanceren de mensen achter het gerenommeerde boetiekhotel 'Hotel Julien' een nieuw en ambitieus hospitality project: August. Een oud klooster herbergt er vandaag niet alleen een hotel, wellness en winkel, maar ook het nieuwe restaurant van The Jane-chef Nick Bril.

De bekende Belgische architect Vincent Van Duysen heeft zich de afgelopen tijd mogen uitleven op een bijzonder mooi project: het oude Augustinessenklooster op de site van het voormalig Militair Hospitaal in Antwerpen. Het complex, dat uit verschillende bouwwerken bestond en waar de zusters zich konden terugtrekken na lange werkdagen in het ziekenhuis, maakte plaats voor een rustig toevluchtsoord in het bruisende stadsleven. Het gebouw herbergt vandaag 44 hotelkamers, een wellness met zwemvijver, verborgen tuinen, een bar en een restaurant.

Moderne brasseriekeuken

Dat restaurant staat onder leiding van Nick Bril, de chef van het nabijgelegen sterrenrestaurant The Jane. De menu bevat invloeden van over de hele wereld, en dat voor alle maaltijden van de dag: hotelgasten en buurtbewoners kunnen er terecht van ontbijt tot diner.

Bril en zijn souschef Pieter Starmans omschrijven de keuken van August als een moderne brasseriekeuken die focust op product, seizoen en terroir. Het team gebruikt verse, lokale ingrediënten, die deels afkomstig zijn van PAKT, een dakmoestuin in een nabijgelegen voormalige industriële site. Genieten van de verfijnde gastronomie kan onder het zwartstalen, glazen dak van de wintertuin of op het overdekte verwarmde terras in de prachtige tuinen.

© Robert Rieger

Ook in het restaurant is de stempel van Vincent Van Duysen duidelijk zichtbaar. De architect verzorgde er niet enkel het gebouw, maar ook het servies. Het bestek en de houten accessoires volgen hetzelfde principe dat Vincent Van Duysen met Passe-partout voor ogen had: no-nonsens, een tikkeltje nostalgisch, maar altijd hedendaags.