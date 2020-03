Restaurant Nénu: een plek waar je meteen voelt dat het goed zit. (****)

Sommige plekken beschrijf je als ellendig druk, andere als dynamisch en prikkelend. Soms is het personeel arrogant, maar op andere plekken noem je dat dan weer eigenzinnig en familiair. De muziek kan tergend luid zijn, maar evengoed is het opzwepend en energiek. Nénu is een plek waar je meteen voelt dat het goed zit. Wat maakt het verschil? Onmogelijk te definiëren. Het is energie. Het hangt in de lucht. Deze Brusselse hotspot opende eind vorig jaar en is nu al een favoriet van velen. De chef-eigenaar is de zoon van een andere Vietnamese restaurateur; vader baat het instituut Le Nénuphar in Sint-Lambrechts-Woluwe uit. Het menu bestaat uit een vijftiental Vietnamees geïnspireerde gerechtjes die een voor een op tafel komen om gedeeld te worden. Dit is het soort eten dat zich leent om samen uit een bord te eten. Vergeet dus de ergernis die je opliep door een overdosis sharingmenu's en eet hier schaamteloos uit elkaars bord. Een goed geoliede zaak is een zeldzaam genot. Het eten verschijnt hier vlot op tafel, alle gerechten zijn elegant gedresseerd, de wijn wordt op het juiste moment bijgeschonken en eventuele problemen (een gerechtje dat niet meer voorradig is) worden professioneel opgelost (twee extra dessertjes in ruil). We proeven een pittige salade van groene papaja met gedroogd rundvlees, krokante inktvis met tamarinde, fris-kruidige lenterolletjes. De keuken probeert niet krampachtig authentiek te zijn: de chef gebruikt technieken en inspiratie uit alle hoeken om fris, licht en extreem goed gebalanceerd eten te maken. De wijnselectie is grotendeels natuurlijk en verrassend, de cocktailkaart uitdagend en de sake van goede kwaliteit en verkrijgbaar per glas. Wie bij Nénu werkt, amuseert zich en dat straalt af op wie er eet. Wie een goede avond wil en opgeladen en goed gevoed naar huis wil, komt hier in de rij staan (want o ja - ze nemen geen reserveringen aan. Soms zou je dat irritant noemen, hier noem ik het rock-'n-roll).