Nu we weer op restaurant mogen, zijn we niet meer tegen te houden.

Blanco

Blanco Er gaan tegenwoordig zoveel Mexicaanse eethuizen open dat we van een culinaire Mexican wave kunnen spreken. Een trend die nu ook is doorgedrongen tot aan onze kust. In Mexico zelf zijn fastfood en streetfood populair. Maar dit restaurant mikt hoger, dat merk je al aan het luxueuze interieur, ontworpen door de vrouw van chef David Cantré. De muziek klinkt voluit Mexicaans, behalve goede wijnen staan ook tequila en mescal op de drankkaart, en de spijskaart biedt mediterrane en Mexicaanse gerechten en gastronomische taco's die je zelf aan tafel kunt samenstellen met tortilla's, vullingen, garnituren en sauzen. De porties zijn genereus en de presentaties verzorgd, met de nodige pikante toetsen waar Mexicanen zo dol op zijn. Keith Haringplein 7, 050 68 40 60, blanco-knokke.be Nee, dit is niet langer het gastronomische restaurant waarmee chef Bart Desmidt twee Michelinsterren veroverde. Dit is de nieuwe Bartholomeus, met een nieuw concept en interieur. Sterren zijn niet meer belangrijk, gezelligheid des te meer: maximaal 18 gasten zitten rond één centrale toog, waar Desmidt één enkel zesgangenmenu bereidt. Daarvoor heeft hij veel minder personeel nodig: alleen hijzelf met zijn rechterhand Philip Vandamme en zijn vrouw Sandra Vandegeuchte. Een gevolg van corona? Helemaal niet. Al in de zomer van vorig jaar maakte de chef bekend dat hij iets anders wilde: niet ongewoon als je de vijftig nadert. We twijfelen er niet aan dat ook dit een groot succes zal worden. Zeedijk 267, 050 51 75 76, restaurantbartholomeus.be Chef Frederik Deceuninck maakte van zijn restaurant Sel Gris een van de betere restaurants van de kust. Nu is hij mee in de nieuwe zaak van zijn souschef Sander Van de Walle gestapt, met een actueler en levendiger concept. Er klinkt swingende muziek uit Spanje en Latijns-Amerika, een kok werkt in het midden van de zaal gerechten af, en diensters communiceren met de keuken via draadloze oortjes. Culinair werd alles in dit chique restaurant afgestemd op het Knokse publiek. Met een wijnkaart in drie delen, prachtige wijnglazen en topingrediënten als kaviaar, truffel, ganzenlever, langoustine en tarbot in de menu's. Bereid je voor op een feestelijke maaltijd. Knokkestraat 282-284, 050 66 91 77, restaurantcaillou.be Jan Van Ongevalle is in Knokke en wijde omgeving bekend van zijn cocktailbar The Pharmacy. Wat weinigen wisten, is dat hij, de mixologist-bartender, van opleiding kok is. Vandaar dat hij dit gloednieuwe restaurant opende in het pand van het vroegere restaurant Cézanne, dat werd uitgebaat door zijn broer, die met pensioen gaat. Hij verbouwde het tot een eigentijds dubbelconcept: vooraan een gastronomisch restaurant met producten uit de zee en van landbouwers uit de regio, achteraan een informeler gedeelte voor tapa's en een drankje. Van Ongevalle is vastbesloten om er een even groot succes van te maken als zijn cocktailbar. Lippenslaan 98, 050 62 39 00, uglyducklingknokke.be Dit was oorspronkelijk de brasserie van sterrenchef Yves Mattagne en de Brusselse horecaondernemer Serge Litvine, met een luxueuze inrichting en een state-of-the-artkeuken, met onder meer twee megabraadspitten. Twee jaar geleden moest ze onverwachts de deuren sluiten, naar verluidt wegens problemen met het personeel. Begin dit jaar, net voor de lockdown, ging ze opnieuw open, met deze keer de Brusselse chef Alessandro Turco aan het roer. Op de kaart vind je voornamelijk brasserieklassiekers, zoals garnaalkroketten, rundertartaar, vitello tonnato, entrecote van Holstein met friet, Mechelse koekoek aan het spit, vissen op de graat... Gilbert Decockstraat 1, 0472 04 09 00, thenewbalthazar.be Dit kleine eethuis ziet er wat studentikoos uit qua inrichting en organisatie, maar heeft een reputatie opgebouwd als de beste pizzeria van Knokke. Er staat dan ook een authentieke houtoven, waar een pizzaiolo uit Napels pizza's bakt volgens het traditionele recept. Je kunt ze ter plekke eten of meenemen. Gemeenteplein 9, 050 66 02 26, ilmercato.be Jane Jacobs Pycke werkte jarenlang in de strandbar van haar ouders, en vond dat de tijd nu gekomen was voor haar eigen zaak. In volle coronacrisis opende ze een leuke Italiaanse foodbar, open van 10 tot 18 uur, onder de naam Mangiamo ('laten we eten' in het Italiaans, red.). Ze zweert bij eenvoudige gerechten, maar met de beste ingrediënten en veel smaak, zoals in Italië. Aanvankelijk hield ze het bij takeaway, nu kunnen klanten ook ter plekke genieten van een pasta, soep, salade of ciabatta met Italiaanse kaas en charcuterie. Een Italiaanse wijn of prosecco erbij maakt la dolce vita compleet. Lippenslaan 17, 0474 64 04 93, mangiamo.be Dit is een nieuwe sushibar, open van 16 tot 21 uur, waar je ter plaatse kunt eten, maar gerechten ook kunt meenemen. Arigato betekent dankjewel in het Japans. De keuze aan sushi's is groot, daarnaast vind je er sashimi (rauwe vis), dimsum en gyoza (gevulde deegflapjes), tempura (gefrituurde groenten en vis in een knapperig beslag) en loempia. Al die gerechten kun je ook online bestellen om ze vervolgens af te halen. Lippenslaan 158, 050 65 87 19, arigatosushi.be L.E.S.S Summer Eatery / Bar Bulot Door de anderhalvemeterregel in de horeca zagen Gert De Mangeleer en Joachim Boudens zich verplicht om hun bistro L.E.S.S. uit het centrum van Brugge tijdelijk onder te brengen in het gebouw van hun vroegere driesterrenzaak Hertog Jan (tot 30 augustus). Dat is geen straf: deze prachtig gerenoveerde hoeve met grote moestuin blijft een zalige plek om te tafelen, zeker bij mooi weer. De Aziatische spirit van L.E.S.S. maakt tijdelijk plaats voor een creatieve zomerse keuken met vruchten en groenten uit de eigen tuin. Bar Bulot is dan weer hun nieuwe à la carte brasserie, gevestigd op de plek waar Hertog Jan ooit begon. Op de kaart vind je brasserieklassiekers die meesterlijk bereid worden, zoals garnaalkroketten, tomaat-garnaal, paling in 't groen, steak tartaar en vol-au-vent. Pieter Lefevere en Maxime Depreitere, die Bar Bulot runnen, draaiden al mee in Hertog Jan, de eerste als souschef, de tweede als gastheer in de zaal. De kwaliteit die hier wordt geserveerd, komt dus niet uit de lucht vallen. L.E.S.S. Summer Eatery, Loppemsestraat 52, Zedelgem, 050 69 93 69, l-e-s-s.be Bar Bulot, Torhoutsesteenweg 479, 8200 Sint-Michiels, 0494 86 84 84, barbulot.be In de rand rond Brugge namen Filip Claeys en zijn echtgenote een klassiek restaurant over en gaven het een gastronomische bestemming, die inmiddels twee sterren waard is. Het interieur evolueerde mee met de kwaliteit in de keuken, en op het ruime terras kun je bij mooi weer buiten eten. Claeys zet zich in voor de duurzame visserij en voor de minder bekende vissen van de Noordzee. Met zijn talent toont hij aan dat je daar even hoogstaande gerechten mee kunt bereiden. De Jonkman, Maalsesteenweg 438, 8310 Sint-Kruis, 050 36 07 67, dejonkman.be Mout Een zevental kilometer buiten Brugge ligt het schilderachtige dorpje Damme. Hier hebben Quinten Monteyne en Sofie Somnel vorig jaar een klein restaurant geopend achter de brouwketels van een microbrouwerij. Het authentieke interieur, met hout en ruwe baksteen, is geslaagd en gezellig. Chef Monteyne presenteert smakelijke gerechten met prima ingrediënten, terwijl Somnel de zaal runt. Het bier van de brouwerij kan hier uiteraard geproefd worden. Jacob Van Maerlantstraat 7, 8340 Damme, 0479 99 00 40, moutdamme.com Pure C & Blueness / AIRrepublic & AIRcafé Sinds Sergio Herman zijn driesterrenrestaurant Oud Sluis sloot, richtte hij een horecagroep op met zeer verscheiden foodconcepten, van een frituur en foodbar over een brasserie tot gastronomische restaurants. Vier daarvan liggen in Cadzand, waardoor Herman de restauratie in dit Zeeuwse grensstadje domineert. Het gastronomische visrestaurant Pure C en de Japanse foodbar Blueness zijn allebei gevestigd in het vernieuwde Strandhotel. Pure C, op de tweede verdieping en recent grondig gerenoveerd, biedt een panoramisch uitzicht over de duinen en zee. Hermans trouwe chef Syrco Bakker verrast met kleurrijke presentaties, contrasterende texturen, opwekkende zuren en explosieve smaaksensaties. In Blueness kun je terecht voor cocktails, Japanse sake en een uitgebreide selectie van wijnen per glas en per fles. Vanuit een open keuken worden er Japans geïnspireerde gerechten en kleine hapjes geserveerd. Vlakbij liggen de brasserie AIRrepublic en het bijbehorende AIRcafé op een uitzonderlijke locatie: de pier van de nieuwe jachthaven, zodat het lijkt alsof je omringd bent door de zee. In AIRrepublic zijn de bereidingen klassieker en simpeler, met Zeeuwse producten en een hoofdrol voor vis en schaal- en schelpdieren. Ernaast vind je het AIRcafé, waar je terechtkunt voor een simpele pistolet met grijze garnalen of een croque-monsieur met kaas van een lokale kaasmaker. Pure C en Blueness, Strandhotel, Boulevard de Wielingen 49, 4506 JK Cadzand-Bad, Nederland, +31 117 39 60 36 & +31 117 39 21 10, pure-c.nl & bluenessbar.com AIRrepublic en AIRcafé, Maritiem Plaza 1, 4506 KW Cadzand-Bad, Nederland, +31 85 833 19 19, air-republic.com De Kromme Watergang Op 20 kilometer van Cadzand vind je de absolute top in vis, schaal- en schelpdieren. De Kromme Watergang, vorig jaar compleet gerestyled, is gehuisvest in een voormalig dorpsschooltje in het prachtige polderlandschap, te midden van de koeien en schapen, met zicht op de duinen. Alleen al die locatie typeert de filosofie van chef Edwin Vinke: die van de eenvoud en de natuur. In de keuken vertaalt zich dat door spartelverse producten uit de zee zo licht en zo puur mogelijk te bereiden. Hij werd ervoor bekroond met twee Michelinsterren. Vlakbij is er overnachting mogelijk in vier suites, met gratis taxi van en naar het restaurant. De Kromme Watergang, Slijkplaat 6, 4513KK Hoofdplaat, Sluis, Nederland, +31 11 734 86 96, krommewatergang.nl