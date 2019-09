Bij La Boucherie geniet je van de Belgische keuken met uitstekend vlees van befaamde slagers. (***)

Heen en weer wandelend tussen de pitabars op de Zwijnaardsesteenweg vinden we onze bestemming niet meteen. Tot we door een poortgebouw kijken en kleurige lichtjes zien schitteren rondom een groot terras. La Boucherie is het restaurant van Sam D'Huyvetter en Nina De Cuyper, allebei gepokt en gemazeld in het horecavak. Om de spanning erin te houden besloten ze zichzelf uit te dagen: elk jaar testen ze een nieuw horecaconcept uit. Hun eerste concept viert vlees in al zijn vormen: merg, smout, gehakt, charcuterie, ribbetjes, worst, filet pur en côte à l'os.

...