Bij lunchrestaurant Stassart11 in Mechelen proef je van smaakvolle gerechten in een serene, Scandinavische inrichting. (***)

Een van de opvallende initiatieven die bijdragen tot de hernieuwde glans van Mechelen is bloemenwinkel De Borght. Na 25 jaar in de Guldenstraat verhuisde de winkel naar Hotel van der Gracht de Rommerswael, een 17de-eeuws patriciërshuis waar de zusters Arme Klaren in de 19de eeuw een klooster met kapel aan bouwden. Meer ruimte schiep de mogelijkheid om te midden van een luxueuze conceptstore, naast de bloemen- en plantenpraal, ook de passie voor interieur te delen met kunst, sieraden, glaswerk, huisparfums, kussens en geurkaarsen.

...