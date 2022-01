Dumplings, taco's, pinxtos, ramen, pizza's of gewoon heel creatieve bordjes: Gentse chefs zijn van alle keukens thuis. Knack Weekend ging op prospectie en koos veertien resto's uit die de stop absoluut waard zijn.

Gentse restaurants als Souvenir, Oak, Horseele en Vrijmoed klinken bekend in de oren, zeker bij wie zich graag laat gidsen door Michelin of Gault&Millau. De stad verbergt echter nog heel wat schitterende zaken, met keukens uit alle windstreken maar altijd met die typisch Gentse kwinkslag. Ontdek ze bij voorkeur alle veertien.

RIZOOM

Deze Gentse izakaya - het Japanse equivalent van een gastropub - brengt verrassende gerechten van hoog niveau én een indrukwekkende lijst sakes. Stijlvol en creatief.

Nieuwewandeling 62, 9000 Gent

EEN TWEE VIJF

Het ongedwongen restaurant van Tomek Mroszczak (ex-Veranda en -Ganzerik) en Lieven Cobbaut serveert comfortabel eten met gastronomische signatuur. Elegant en betaalbaar.

Molenaarsstraat 125, 9000 Gent

STEAMY WINDOWS

Steamy Windows is gespecialiseerd in dumplings - niet alleen de Kantonese, maar ook uit Korea en Vietnam - met originele toppings. Naast dumplings bestel je er ook gestoomde buns, side dishes als bimi of paksoi of iets van de suggesties.

Hoogpoort 9, 9000 Gent

GOLDEN GAI

Dé plek voor een snelle kom hartverwarmende ramen. De noedels voor deze traditionele noedelsoep worden op ambachtelijke Japanse wijze gedraaid. Alles met lokale producten.

Dampoortstraat 11, 9000 Gent

BAR BASK

Bar Bask brengt de Baskische keuken met open vuur naar ons land. In de basis is dit een pintxos-bar, maar er belandt heel wat vis, zeevruchten of een stevig stuk vlees op de grill.

Edward Pynaertkaai 115, 9000 Gent

TACO SANTO

Deze Gentse taqueria wordt uitgebaat door mescal- en tequilafanaat Andrés Villagómez. Als je honger krijgt, grijp je naar de taco's of gerechtjes om te delen. Zowat de helft van het menu is vegetarisch.

Gebroeders Vandeveldestraat 3, 9000 Gent

GIUSEPPE'S

Authentieke Napolitaanse pizzeria met biologische producten van Italiaanse boeren, gebakken in de hete houtoven voor de beste pizza van Gent.

Klein Turkije 10, 9000 Gent

HEY JOO

Koreaanse keuken met hapjes als dumplings, hartige pannenkoeken en bibimbap of een bordje fried chicken op Koreaanse wijze. Het aanbod is grotendeels vegetarisch en halal.

Oudburg 18, 9000 Gent

© Babu

BABU

Het 'fast comfort'-concept van chef Gert De Mangeleer. Ze serveren bunners (iets tussen hamburger en gestoomd broodje), afgewerkt met vullingen uit de hele wereld. Keuze genoeg, ook voor vegetariërs.

Sint-Pietersnieuwstraat 9, 9000 Gent

ASTRO BOY

Opnieuw een izakaya - de Japanse pub waar je gaat om te drinken maar blijft hangen voor het eten. Je deelt gepekelde groenten met dip en fried chicken of Japanse klassiekers als gyoza en dashi.

Kongostraat 2, 9000 Gent

© Kris Vlegels

PLANT A PIZZA

Victor Ramos mistte als veganist vooral pizza's en ging op zoek naar de beste manier om deeg te maken dat even lekker is als in Napels en wél lekkere veganistische mozzarella.

Geldmunt 49, 9000 Gent

DE SUPERETTE

De bakkerszaak annex brood-, grill- en pizzarestaurant van Kobe Desramaults en co. Al de producten komen van producenten met wie er een nauwe band is, volgens seizoenaanbod.

Guldenspoorstraat 29, 9000 Gent

© Coeur Catering

COEUR CATERING

Coeur Catering staat in voor al het lekkers bij rooftopresto Gaston en zomerbar RestoRed. Sinds vorige lente verzorgen ze ook de catering in het Gentse STAMcafé. Ideaal voor lunch of brunch.

MARTINO

Toegankelijke eetplek met goed bereide klassiekers à la cheese-egg hamburger. Ideaal voor relaxt tafelen en qualitytime met vrienden of familie.

