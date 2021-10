Nog leuker dan lekker tafelen is achteraf niet naar huis moeten rijden. Op deze verwenplekken is het heerlijk eten én overnachten.

BOURY

...

BOURYRumbeeksesteenweg 300, 8800 Roeselaren, restaurantboury.be, gesloten op zondag, maandag en woensdagavond. Chef Tim Boury heeft pijlsnel een indrukwekkend parcours afgelegd na ervaring opgedaan te hebben in Oud Sluis en Comme chez Soi. Met Boury heeft hij samen met gastvrouw Inge Waeles (die ook een goedgevuld culinair cv heeft met ervaring in Comme chez Soi, Auberge du Pêcheur en het Hof van Cleve) intussen twee sterren op zijn palmares. Gestileerde, verfijnd gedresseerde borden komen hier uit de keuken met combinaties als Zeeuwse mosselen met brandnetel of foie gras met meringue. Het restaurant vind je in een fris gerenoveerde villa mét grote tuin waar je kunt aperitieven of napraten. Voor wie de tocht naar huis niet meer wil aanvatten na deze imposante gastronomische ervaring zijn er drie stijlvolle gastenkamers mét ontbijt. Viergangenmenu 100 euro, vijfgangenmenu 125 euro, zesgangenmenu 145 euro, kamers vanaf 180 euro. SANS CRAVATE Langestraat 126, 8000 Brugge, sanscravate.be, gesloten op zondag, woensdag en donderdag. Sans Cravate gaat prat op een eenvoudige keuken zonder overbodige garnituren. Tijdens de week kun je iets van de kaart kiezen en op zaterdag bereidt de chef een menu. Op dezelfde locatie vind je ook het kleine broertje van Sans Cravate: de bar à vin, waar je bij een glas wijn een bord charcuterie, uitmuntende ingeblikte vis of een plak zelfgemaakte paté kunt proeven. Hier kun je ook flessen mee naar huis nemen en nog wat snuisteren in het winkelgedeelte, waar ingeblikte tomaten, artisanale messen, wijnen, bier en servies te koop zijn. Steek je de straat over, dan bots je op een 17de-eeuws pandje waar luxueuze gastenkamers zijn ingericht. 's Morgens word je verwend met een à-la carteontbijt. Degustatiemenu 98 euro, à la carte tussen 25 en 65 euro, kamers vanaf 190 euro. NONAMSluizekenkaai 1, 9000 Gent, nonamrestaurant.be en nonam.be, restaurant gesloten op zondag en maandag. Nonam transformeert als een kameleon naargelang het uur van de dag: 's middags lunch je er ontspannen, 's avonds kies je voor een uitgebreid gastronomisch menu of een ongedwongen hap in de wijnbar. Als de avond valt, blijkt deze zaak ook een boetiekhotel met tien kamers die elk op eigenzinnige wijze zijn ingericht. In het restaurant begin je het culinair avontuur met amuses van chef Karel Van Oyen die je tong op scherp zetten, zoals kippenlever met zure kers of scheermesjes met appel. De rest van het menu gaat verder op deze frisse trend. Wie het liever simpel houdt kan ook een plaatsje zoeken in de wijnbar, waar je een aanlokkelijke menukaart krijgt toegestopt met bar food om te delen. Als je geen zin hebt om knopen door te hakken, biedt het barmenu soelaas. Viergangenmenu 49 euro, vijfgangenmenu 59 euro, zesgangenmenu 65 euro, kamers vanaf 110 euro. GRAND CAFE HET KOETSHUISLierselei 28, 2390 Oostmalle, hetkoetshuisooidonk.be, woensdag en donderdag gesloten. Het Koetshuis is een nieuwkomer in het culinaire landschap: geopend in de uitdagende tijden van een pandemie in de voormalige werkplaats en stallen van het sprookjesachtige Kasteel Ooidonk. Gelegen in een groene omgeving profileert het Grand Café zich als een dagzaak waar wandelaars en fietsers een culinaire pauze kunnen nemen. Een onpretentieuze brasseriekaart waar zowel een simpele croque, een spaghetti bolognese, een caesarsalade als een ribeye met bearnaise op te vinden zijn. Voor de kleine eters is er een aparte kaart en in de namiddag wordt Het Koetshuis een walhalla voor zoetekauwen. Er is mogelijkheid tot overnachten: op het terrein is er een privéparking voorzien waar campers die lid zijn van CamperStops Belgium tot twee dagen kunnen staan mits reservatie. Hoofdgerechten tussen 19 en 28 euro, camperplaats enkel voor leden van Camperstops Belgium. AUGUSTJules Bordetstraat 5, 2018 Antwerpen, august-antwerp.com, zondag en maandag gesloten. De ontwikkeling van de site van het militair hospitaal in Antwerpen Berchem, omgedoopt tot 't Groen Kwartier, zorgde voor een boost in de hele wijk. Hotel August, in het voormalige Augustinessenklooster geïnstalleerd, is misschien wel het uithangbord van deze nieuwe plek. De renovatie en ontwikkeling onder leiding van Vincent Van Duysen zorgde voor een uitzonderlijk resultaat met naast het hotel met bar, een restaurant, een shop en een wellness. In het restaurant zorgt buurman Nick Bril van The Jane voor een menuformule van 4 of 5 gangen met aandacht voor aanbod en seizoen. De bar vind je in de oude kapel en is minder georganiseerd: hier wandel je binnen voor een aperitief of andere gelegenheid en een al dan niet kleine hap: enkele oesters, een bordje kaas of de burger van het huis met dragon en brokkelkaas behoren tot de opties op de barkaart. Kamers vanaf 149 euro, snacks in de bar vanaf 8 euro, diner vanaf 75 euro. LA BUTTE AUX BOISPaalsteenlaan 90, 3620 Lanaken, labutteauxbois.be, het restaurant is gesloten op zondag en maandag. De trattoria is altijd geopend. La Butte aux Bois is niet voor één gat te vangen: op dit domein kun je genieten in de spa, eten in niet minder dan twee restaurants én overnachten in een van de drie gebouwen die samen het hotel vormen. Dit alles op een indrukwekkend groen domein van 12 hectare aan de rand van het natuurpark Hoge Kempen. Restaurant Ralf Berendsen telt niet minder dan twee sterren en serveert luxueuze ingrediënten zoals Anjouduif, tarbot of zwezerik in verrassende composities. Het terras is meermaals uitgeroepen tot mooiste restaurantterras van België. Wil je het iets bescheidener houden, dan kun je aanschuiven bij Nduja by Ralf, de gloednieuwe trattoria waar de kaart is samengesteld op Italiaanse wijze met klassiekers als vitello tonnato of spaghetti vongole. Hier vind je ook een aparte kinderkaart. Nduja by Ralf Hoofdgerechten tussen 30 en 48 euro. Restaurant Ralf Berendsen Hoofdgerechten tussen de 74 en 120 euro, zesgangenmenu 220 euro, overnachting vanaf 185 euro. HOSTELLERIE ST NICOLASVeurnseweg 532, 8906 Ieper, Hostellerie-stnicolas.com, de hostellerie is gesloten op maandag en zondag. De combinatie van uitgebreid tafelen en achteraf zonder zorgen overnachten wordt nog te weinig aangeboden. Diep in de Vlaamse velden, tussen Ieper en Poperinge, begrijpt men bij Hostellerie Saint Nicolas wel de charme van dit concept. Vader en zoon Vanderhaeghe koken hier met passie en ervaring een menu naar ieders appetijt en voorkeur. Een menu bekroond met twee sterren in de Michelingids, nota bene. Hedendaagse keuken met veel oog voor detail, uitvoering en soms gedurfde combinaties: gebrande makreel met marshmallow van appel en kimchi, Steenvoordse duif met polenta en whisky of langoustines met konijn, dadel en aubergine. Na al deze overvloed en weldaad zal de aanpalende bed and breakfast met optie tot wellness een logische keuze lijken.Kamers van 110 euro per nacht, driegangenmenu vanaf 80 euro, 7 gangen voor 145 euro. ODETTE EN VILLEKasteleinsplein 25, 1050 Brussel, odetteenville.be, gesloten op zaterdag- en zondagmiddag. Een stijlvol herenhuis dat werd omgetoverd tot een oogstrelend hotel-restaurant met een classy interieur en zeven uiterst verzorgde kamers: Odette en ville mikt duidelijk op klanten die vallen voor de intimiteit van een knusse bar en een comfortabel restaurant. Af en toe vang je een glimp op van de bedrijvigheid in de keuken op het ritme van de automatische deuren. Dit is hét adres voor wie wil zien en gezien worden, en toch gaat het hier om meer dan een oogverblindende show-off, want ook de kwaliteit mag gezien worden. Zo biedt het menu verfijnde brasseriegerechten uit alle windstreken: van dimsum xiu mai met gerookte paling, via octopus en gerookte auberginekaviaar, tot risotto met witte asperges, morieljes en burrata. Schotels van 24 tot 34 euro, kamers vanaf 220 euro. FRIPON (HÔTEL LE BERGER)Bergerstraat 24, 1050 Brussel, lebergerhotel.be, gesloten op zondag, maandag en 's middags. Een hotel met een heel bijzonder verhaal. Dat is het minste wat je kunt zeggen van Hotel Le Berger. Hier werden indertijd heel wat geheime bijeenkomsten belegd, zowel voor zaken als voor lust en liefde. Daarvan getuigt nog de dubbele lift, die een garantie was voor de nodige discretie. Het originele interieur is gebaseerd op een onwaarschijnlijke mix van stijlen: van een boudoir uit de jaren dertig tot een bistro, inclusief retrobehang, beelden van elegante vrouwen uit een ander tijdperk, palmbomen en wulpse art- decolampen. Achteraan biedt een weids raam zicht op de choreografie in de keuken. In het hotel bevindt zich ook restaurant Fripon, onder leiding van een nieuw team, dat uitpakt met een beloftevol menu op basis van kwaliteitsproducten, met het accent op Belgische klassiekers, zoals garnaalkroketten, filet americain, tomaat-garnaal, stoemp met worst of waterzooi, afhankelijk van de seizoenen. Opvallend op de wijnkaart zijn de zorgvuldig samengestelde crus van natuurwijnen. Schotels van 17 tot 28 euro, kamers vanaf 99 euro. INDRANI LODGEChemin de la Waronche 1, 1471 Loupoigne, indranilodge.com, gesloten op zondag, maandag en dinsdag. Indrani Lodge is een unieke vijftiende-eeuwse boerderij, die met flair werd gerenoveerd door een milieubewuste ondernemer. Dat impliceert onder meer: yogalessen, een imposante moestuin, een verwarmd, koolstofvrij zwembad en tal van gezonde wandelmogelijkheden. Deze plek voldoet aan alle voorwaarden voor een herbronning (bij voorkeur als koppel), met liefde en respect voor de natuur. Het pop-uprestaurant onder de deskundige leiding van Sebath Capela, een jonge chef uit Jodoigne, maakt het aanbod compleet. Sebath verdiende zijn sporen in verschillende toprestaurants (o.a. L'air du temps, Bouchéry, Bon Bon) en zal zeker nog van zich doen spreken in de wereld van de gastronomie. Voluit puttend uit de ter plaatse geteelde groenten en fruit (de moestuin levert 80% van de ingrediënten), presenteert hij verrassingsmenu's die opvallen door hun creativiteit en originaliteit. Menu's van 37 tot 55 euro, kamers vanaf 260 euro. HORS-CHAMPSChaussée de Wavre 170, 5030 Gembloux, hors-champs.be, gesloten op zaterdagmiddag, maandag, dinsdag en woensdagmiddag. Nadat hij Brussel de rug had toegekeerd, ontdekte Stefan Jacobs de geneugten van de doe-het-zelf-aanpak. Zo verbouwde hij eigenhandig een oude boerderij - La ferme d'Ernage - om haar te transformeren tot een restaurant dat een mooi uitstalraam biedt waarin hij zijn niet te onderschatten knowhow etaleert. Er zit onvoorstelbaar veel gulheid, maar ook ongelooflijk veel precisiewerk in de creaties van deze chef, die graag alle culinaire horizonten verkent. Zijn menu is 100% 'surprise', want er staat niets op papier. Daarbij gaat hij uit van lokale producten (paddenstoelen van Benoît Roche, asperges van Stéphane Longlune...) en vermijdt hij elke vorm van verspilling. Stefan bouwde niet alleen een broodoven waarin hij het meel van de 'ferme Baré' verwerkt. In samenwerking met La Ressourcerie Namuroise vormde hij het oude hoofdgebouw ook om tot een complex van gastenkamers in neorustieke stijl, met aandacht voor recycling. Menu's van 28 tot 79 euro, kamers vanaf 120 euro. THE ROYAL SNAIL HOTELAvenue de la Plante 23, 5000 Namen, theroyalsnail.com, gesloten op zondag, maandag- en dinsdagmiddag The Royal Snail presenteert zichzelf als het boetiekhotel dat in Namen ontbrak. Alles is hier tot in de puntjes verzorgd, tot en met het buitenzwembad, zoals dat hoort bij het label designhotel. Het mooie, in twee doorlopende herenhuizen gevestigde hotel speelt in op alle hedendaagse noden, van een relaxruimte en een classy bar tot een fitnessruimte. Achter het fornuis in dit toprestaurant staat Carl Gillain, die enige bekendheid verwierf door het tv-programma Top Chef 2012. Nadat hij had geëxperimenteerd met een vrij gecompliceerde gastronomische formule, veranderde Gillain het geweer van schouder en koos hij voor een meer toegankelijk concept, op basis van eerlijke kwaliteitsproducten. Dat betekent onder meer gerijpt Holstein-rundvlees en rozetten van tête de moine-kaas, maar ook meer doorwerkte gerechten, zoals gekonfijte lamsschouder met piquillos, of rundertartaar geaccentueerd met een sluier van soja. Menu's van 29 tot 55 euro, kamers vanaf 125 euro.