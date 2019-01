Heerlijk vernieuwende keuken bij Waals restaurant Un Max de Goût

Gault&Millau riep de 27-jarige Maxime Zimmer uit tot 'Waalse Jonge Chef van het Jaar 2019'. Hij liep beroepsschool in Luik, leerde de keuken kennen in Hostellerie St. Roch, deed stage bij Georges Blanc en begon op zijn 21ste een eigen restaurant in Sprimont. Zes jaar later verhuisde Maxime de potten en pannen naar Comblain-au-Pont. De gemeente is klein. Aan de Pont de Scay komen Ourthe en Amblève samen en men kan er 'les tartines' bewonderen, kalkrotsen met verticale motieven.

