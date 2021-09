Restaurantketen Foodmaker opent vandaag samen met partner Delhaize het eerste gezamenlijke Foodmaker-restaurant in Brussel. Dit is de eerste locatie met Delhaize als hoofdfranchisenemer.

Zowel Foodmaker als Delhaize willen het netwerk van gezonde restaurants uitbreiden en gezonde voeding nog toegankelijker maken. Foodmaker Rogier is de eerste in een reeks van tien geplande openingen in de komende twee jaar.

'De samenwerking tussen Delhaize en Foodmaker zorgt ervoor dat gezonde en evenwichtige voeding niet enkel meer een optie is voor the happy few. Toegankelijk voor iedereen, zoals het hoort. Ik ben echt overtuigd van dit concept en ik ben er zeker van dat klanten dat ook zullen zijn', dat zeggen Elsie Moyson en Aurélien Tona, uitbaters van Foodmaker Rogier.

From farm to fork

Foodmaker serveert in zijn restaurants uitsluitend gezonde gerechten die gemaakt zijn met biologische en seizoensgebonden producten van eigen bodem. Ook is er vegetarisch en veganistisch eten beschikbaar. In Assent bij Diest kweekt Foodmaker zijn eigen biologische kruiden en groenten die gebruikt worden in zoveel mogelijk gerechten. Net zoals Delhaize werkt Foodmaker nauw samen met Too Good to Go en de voedselbank om voedselverspilling tegen te gaan.

Voor elk wat wils

De restaurants zijn de hele dag open: ontbijt, lunch, diner of een welverdiende koffiepauze, het kan allemaal.

Er is voor ieder wat wils: van havermout en chia pudding tot een Griekse salade, caesar chicken wrap, tomatensoep, Italiaanse penne, chili sin carne, etc. Ook het drankenassortiment is duurzaam en uitgebreid: kraakverse vruchten- en groentesapjes, allerhande frisdranken, bier, wijn en water. Hoewel selfservice de regel is, zijn er altijd werknemers ter plekke aanwezig die de gasten graag verder helpen. Klanten kunnen bij Foodmaker Rogier ook terecht voor eten 'on the go' of een take-away drankje. De Foodmakerfilialen zijn partner van maaltijdbezorgplatformen zoals Ubereats en TakeAway zodat klanten het eten bij hun thuis kunnen laten bezorgen.

Praktische informatie Foodmaker Rogier Adres : Karel Rogierlaan 6, 1020 Sint-Joost-Ten-Noode Openingsuren: Maandag tot en met vrijdag: 8 -16 uur

